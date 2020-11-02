Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КС замовив грати на вікна і двері після закидування шашками і презервативами

Понеділок, 2 листопада 2020, 08:36
КС замовив грати на вікна і двері після закидування шашками і презервативами
Фото УП

Конституційний суд України 30 жовтня уклав угоду з ТОВ "Трейд тулс" на встановлення металевих грат на двері та вікна першого поверху вартістю 49 тисяч гривень.

Джерело: "Наші гроші" з посилання на систему "Прозорро"

Деталі: В угоді не повідомляється, які саме двері і вікна мають бути заґратованими.

Закупівля була проведена без використання електронної системи, оскільки вартість угоди нижча законного порогу 50 тисяч гривень.

Відзначається, що у "Прозорро" було просто оприлюднено дані про угоду, укладену без відкритих торгів.

Закупівля провели після 16:00, тобто після завершення акції протесту, що відбулась біля Конституційного суду вранці 30 жовтня.

Знати більше: Корупційний суд України: чому скандальне рішення КС руйнує не тільки безвізовий режим

Передісторія:  

Теми: КСдержзакупівлі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
КС
"Венеційка" оцінила законопроєкт про реформу відбору суддів КСУ
Оксюморон конфлікту інтересів у Конституційному Суді
КС почав розглядати справу щодо тлумачення статті про єдине громадянство
Останні новини
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
Усі новини...
Реклама: