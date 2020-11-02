КС замовив грати на вікна і двері після закидування шашками і презервативами

Конституційний суд України 30 жовтня уклав угоду з ТОВ "Трейд тулс" на встановлення металевих грат на двері та вікна першого поверху вартістю 49 тисяч гривень.

Джерело: "Наші гроші" з посилання на систему "Прозорро"

Деталі: В угоді не повідомляється, які саме двері і вікна мають бути заґратованими.

Закупівля була проведена без використання електронної системи, оскільки вартість угоди нижча законного порогу 50 тисяч гривень.

Відзначається, що у "Прозорро" було просто оприлюднено дані про угоду, укладену без відкритих торгів.

Закупівля провели після 16:00, тобто після завершення акції протесту, що відбулась біля Конституційного суду вранці 30 жовтня.

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