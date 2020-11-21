Головні новини п’ятниці і ночі: звільнення Буславець, антирекорди COVID-19

Уряд звільнив очільницю Міністерства енергетики, в Україні 14 575 випадків COVID за добу, — актуальні новини 20 листопада.

Про звільнення Буславець

На позачерговому засіданні Кабінету міністрів було ухвалено рішення звільнити тимчасово виконуючу обовʼязки міністра енергетики Ольгу Буславець.

Новим тимчасовим виконуючим обов'язки міністра енергетики буде заступник Буславець Юрій Бойко.

Водночас Буславець залишається на посаді першої заступниці Міністра енергетики.

Про антирекорд захворювань

19 листопада в Україні було зафіксовано 14 575 нових випадків COVID-19 - це другий поспіль антирекорд і третій впродовж тижня.

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