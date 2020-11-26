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Мер-бунтар розповів про перевірку й пожалів Зеленського 

Четвер, 26 листопада 2020, 15:03
Facebook Бондаренка

Анатолій Бондаренко, який залишається міським головою Черкас після повторного голосування, заявив про політичні переслідування у вигляді аудиторської перевірки через те, що він послабив карантин у місті в травні до того, як влада дозволила це.

Джерело: Бондаренко в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "60 днів проводилася аудиторська перевірка. Написали, що ми неправильно фінансували ПТУ, медицину, зокрема і черкаську інфекційну лікарню, де приймали хворих із усієї області. Ми їх лікували, а написали, що ми їх не повинні були лікувати, тому що це не жителі нашого міста. Так само, як три обласні центри посеред бюджетного року отримали в своє підпорядкування ПТУ. Ми їм платили зарплату, комунальні послуги. Зараз написали, що зробили порушення. 

У мене таке враження, що в аудиторської служби одна рука робить, а інша не знає, що робити… Ця перевірка здійснювалася на підставі листа контррозвідки СБУ. Де я і де контррозвідка СБУ? Це були просто політичні переслідування. Думаю, що в суді ми все доведемо".

Деталі: У відповідь на травневі слова президента Володимира Зеленського про те, що Бондаренко – "бандит", який має 19 кримінальних проваджень, черкаський мер показав журналістці довідку про відсутність судимостей і кримінальних проваджень щодо себе.

Міський голова Черкас заявив, що йому "шкода президента Зеленського, тому що у нього непрофесійне оточення, яке йому піднесло цю інформацію". 

На його думку, "не потрібно робити з цього шоу, потрібно зараз закачати рукави і працювати разом, тому що у нас багато викликів". 

За словами Бондаренка, лише в міського бюджету "недоїмка – 194 мільйони", які витратили на COVID-19, а "що робиться в державному бюджеті, напевно, тільки сам Бог знає, тому що зараз починаються проблеми з виплатами".

Він вкотре висловився проти карантину вихідного дня: "Вводьте повний локдаун, компенсуйте бюджетові затрати, компенсуйте кожній людині, яка втратила роботу, кожному підприємцеві – немає питань, я перший все це введу".

Бондаренко вважає, що уряд "не знає, що робить". 

А свою сміливість говорити "правду урядові в очі" він вважає своєю силою як мера. На думку Бондаренка, "до цієї правди треба прислухатися і робити висновки".

Передісторія:

  • Влада Черкас із 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення планувалися з 11 травня. У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.
  • 20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.
  • Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.
  • 27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.
  • 1 жовтня Печерський райсуд Києва відмовив Бондаренкові у задоволенні позову до Зеленського про захист честі, гідності й ділової репутації.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: За час карантину мери зміцнили свої позиції. Центральна влада їх боїться

Теми: місцева владаЧеркасиЗеленський


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