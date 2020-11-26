Мер-бунтар розповів про перевірку й пожалів Зеленського 

Анатолій Бондаренко, який залишається міським головою Черкас після повторного голосування, заявив про політичні переслідування у вигляді аудиторської перевірки через те, що він послабив карантин у місті в травні до того, як влада дозволила це.

Джерело: Бондаренко в інтерв'ю "Радіо Свобода"

Пряма мова: "60 днів проводилася аудиторська перевірка. Написали, що ми неправильно фінансували ПТУ, медицину, зокрема і черкаську інфекційну лікарню, де приймали хворих із усієї області. Ми їх лікували, а написали, що ми їх не повинні були лікувати, тому що це не жителі нашого міста. Так само, як три обласні центри посеред бюджетного року отримали в своє підпорядкування ПТУ. Ми їм платили зарплату, комунальні послуги. Зараз написали, що зробили порушення.

У мене таке враження, що в аудиторської служби одна рука робить, а інша не знає, що робити… Ця перевірка здійснювалася на підставі листа контррозвідки СБУ. Де я і де контррозвідка СБУ? Це були просто політичні переслідування. Думаю, що в суді ми все доведемо".

Деталі: У відповідь на травневі слова президента Володимира Зеленського про те, що Бондаренко – "бандит", який має 19 кримінальних проваджень, черкаський мер показав журналістці довідку про відсутність судимостей і кримінальних проваджень щодо себе.

Міський голова Черкас заявив, що йому "шкода президента Зеленського, тому що у нього непрофесійне оточення, яке йому піднесло цю інформацію".

На його думку, "не потрібно робити з цього шоу, потрібно зараз закачати рукави і працювати разом, тому що у нас багато викликів".

За словами Бондаренка, лише в міського бюджету "недоїмка – 194 мільйони", які витратили на COVID-19, а "що робиться в державному бюджеті, напевно, тільки сам Бог знає, тому що зараз починаються проблеми з виплатами".

Він вкотре висловився проти карантину вихідного дня: "Вводьте повний локдаун, компенсуйте бюджетові затрати, компенсуйте кожній людині, яка втратила роботу, кожному підприємцеві – немає питань, я перший все це введу".

Бондаренко вважає, що уряд "не знає, що робить".

А свою сміливість говорити "правду урядові в очі" він вважає своєю силою як мера. На думку Бондаренка, "до цієї правди треба прислухатися і робити висновки".

Передісторія:

Влада Черкас із 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення планувалися з 11 травня. У зв'язку з цим поліція почала кримінальне провадження.

20 травня Зеленський назвав Бондаренка "бандитом", а його дії – популізмом. Зеленський зазначив, що міський голова має 19 кримінальних проваджень.

Міський голова Черкас відповів Зеленському, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.

27 травня Бондаренко подав до суду на Зеленського.

1 жовтня Печерський райсуд Києва відмовив Бондаренкові у задоволенні позову до Зеленського про захист честі, гідності й ділової репутації.

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