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Мер-бунтарь рассказал о проверке и пожалел Зеленского

Четверг, 26 ноября 2020, 15:03
Facebook Бондаренко

Анатолий Бондаренко, который остается мэром Черкасс после повторного голосования, заявил о политических преследованиях в виде аудиторской проверки из-за того, что он ослабил карантин в городе в мае до того, как власти разрешили это.

Источник: Бондаренко в интервью "Радио Свобода"

Прямая речь: "60 дней проводилась аудиторская проверка. Написали, что мы неправильно финансировали ПТУ, медицину, в том числе и черкасскую инфекционную больницу, где принимали больных со всей области. Мы их лечили, а написали, что мы их не должны были лечить, потому что это не жители нашего города. Так же, как три областных центра посреди бюджетного года получили в свое подчинение ПТУ. Мы им платили зарплату, коммунальные услуги. Сейчас написали, что сделали нарушения.

У меня такое впечатление, что в аудиторской службе одна рука делает, а другая не знает, что делать... Эта проверка осуществлялась на основании письма контрразведки СБУ. Где я и где контрразведка СБУ? Это были просто политические преследования. Думаю, что в суде мы все докажем".

Детали: В ответ на майские слова президента Владимира Зеленского о том, что Бондаренко – "бандит", у которого 19 уголовных производств, черкасский мэр показал журналистке справку об отсутствии судимостей и уголовных производств по себе.

Городской глава Черкасс заявил, что ему "жаль президента Зеленского, потому что у него непрофессиональное окружение, которое ему преподнесло эту информацию".

По его мнению, "не нужно делать из этого шоу, нужно сейчас закатать рукава и работать вместе, потому что у нас много вызовов".

По словам Бондаренко, только у городского бюджета "недоимка – 194 миллиона", которые потратили на COVID-19, а "что делается в государственном бюджете, наверное, только сам Бог знает, потому что сейчас начинаются проблемы с выплатами".

Он в очередной раз высказался против карантина выходного дня: "Вводите полный локдаун, компенсируйте бюджету затраты, компенсируйте каждому человеку, который лишился работы, каждому предпринимателю – нет вопросов, я первый все это введу".

Бондаренко считает, что правительство "не знает, что делает".

А свою смелость говорить "правду правительству в глаза" он считает своей силой как мэра. По мнению Бондаренко, "к этой правде надо прислушиваться и делать выводы".

Предыстория:

  • Власть Черкасс с 1 мая смягчила карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие меры запланированы на 11 мая. В связи с этим полиция начала уголовное производство.
  • 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", а его действия - популизмом. Зеленский отметил, что городской глава является фигурантом 19 уголовных производств.
  • Городской глава Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.
  • 27 мая Бондаренко подал в суд на Зеленского.
  • 1 октября Печерский райсуд Киева отказал Бондаренко в удовлетворении иска к Зеленскому о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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Темы: местная властьЧеркассыЗеленский


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