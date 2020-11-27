Новини 27 листопада: варіанти дат локдауну, різкий стрибок хворих на COVID

Стало відомо, які варіанти повного локдауну розглядає влада, АМКУ оштрафував матір нардепа за придбання вертолітного майданчика Януковича без дозволу, — актуальні новини 27 листопада.

Про варіанти дат локдауну

Рішення про запровадження повного локдауну в Україні ще не ухвалено, обговорюється кілька варіантів дат.

В Офісі президента заявляють, що перші результати карантину вихідного дня, впровадженого 13 листопада, будуть помітні за тиждень – тоді й стане зрозуміло, чи потрібен Україні повний локдаун.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов не вбачає зараз підстав для запровадження жорсткого карантину, але його непокоїть, що новорічні свята можуть спричинити сплеск епідемії COVID-19.

Про різкий стрибок захворювань

За добу 26 листопада в Україні зафіксували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували також рекордну кількість хворих – 2 069 осіб, померли 192 пацієнти, одужали 8 843 особи.

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