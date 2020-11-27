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Новости 27 ноября: варианты дат локдауна, резкий скачок больных COVID

Пятница, 27 ноября 2020, 21:10

Стало известно, какие варианты полного локдауна рассматривает власть, АМКУ оштрафовал мать нардепа за покупку вертолетной площадки Януковича без разрешения, — актуальные новости 27 ноября.

О вариантах дат локдауна

Решение о введении полного локдауна в Украине еще не принято, обсуждается несколько вариантов дат.

В Офисе президента заявляют, что первые результаты карантина выходного дня, введенного 13 ноября, будут заметны через неделю – тогда и станет ясно, нужен ли Украине полный локдаун.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов не видит сейчас оснований для введения жесткого карантина, но его беспокоит, что новогодние праздники могут вызвать всплеск эпидемии COVID-19.

О резком скачке заболеваний

За сутки 26 ноября в Украине зафиксировали 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали также рекордное количество больных – 2 069 человек, умерли 192 пациентов, выздоровели 8 843 человека.

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