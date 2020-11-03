Зеленський "слугам": Якщо не проголосуєте за розпуск КС – значить захищаєте суддів
Президент Володимир Зеленський на зустрічі із парламентською фракцією "Слуга народу" заявив, що очікує підтримки рішення щодо припинення повноважень чинного складу Конституційного Суду. В іншому випадку він сприймає це, як захист суддів КС.
Джерело: Офіс президента
Пряма мова: "Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного Суду".
Деталі: Президент вкотре наголосив на необхідності відновлення довіри до КС. Якщо цього не зробити, на думку Зеленського, Україна втратить можливість отримати будь-яку фінансову допомогу, а під загрозою опиниться безвіз та підтримка з боку ЄС, НАТО та МВФ.
Президент вважає, що відновити дію антикорупційного законодавства без звільнення суддів – неможливо.
"Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді", – сказав Зеленський.
У такому випадку кримінальне звинувачення за недостовірне декларування буде абсурдним і не матиме сили.
Окрім того, президент закликав нардепів своєї фракції сприяти вчасному ухваленню бюджету.
Чому це важливо: Експерти говорять, що нове антикорупційне законодавство не вирішить усіх питань, адже нинішні 110 антикорупційних справ доведеться припинити.
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Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, зокрема ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- НАЗК ввечері 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду, однак потім відкрило його на вимогу Кабінету міністрів.
- Президент Володимир Зеленський пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції".
- Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд". Тупицький запевнив, що не збирається подавати у відставку на чиюсь вимогу.
- Суддя-доповідач у справі про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців Ігор Сліденко заявив, що з Офісу президента на нього тиснули 7 жовтня - і 8 жовтня він написав заяву про відставку. Він також запевнив, що не виконував замовлення Медведчука чи Коломойського, а до закону про НАЗК просто треба внести зміни.