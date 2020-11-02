Зеленський "слугам": Якщо не проголосуєте за розпуск КС – значить захищаєте суддів

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із парламентською фракцією "Слуга народу" заявив, що очікує підтримки рішення щодо припинення повноважень чинного складу Конституційного Суду. В іншому випадку він сприймає це як захист суддів КС.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного Суду".

Деталі: Президент вкотре наголосив на необхідності відновлення довіри до КС. Якщо цього не зробити, на думку Зеленського, Україна втратить можливість отримати будь-яку фінансову допомогу, а під загрозою опиниться безвіз та підтримка з боку ЄС, НАТО та МВФ.

Президент вважає, що відновити дію антикорупційного законодавства без звільнення суддів – неможливо.

"Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді", – сказав Зеленський.

У такому випадку кримінальне звинувачення за недостовірне декларування буде абсурдним і не матиме сили.

Окрім того, президент закликав нардепів своєї фракції сприяти вчасному ухваленню бюджету.

Чому це важливо: Експерти говорять, що нове антикорупційне законодавство не вирішить усіх питань, адже нинішні 110 антикорупційних справ доведеться припинити.

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