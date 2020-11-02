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Утримання одного судді КС обходиться бюджету у 21 млн на рік – нардепка

Понеділок, 2 листопада 2020, 23:59
Утримання одного судді КС обходиться бюджету у 21 млн на рік – нардепка

Державний бюджет витрачає на утримання одного судді Конституційного суду в рік 21 млн грн. 

Джерело: нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко після засідання фракції

Пряма мова: "Абсолютні різні є законодавчі ініціативи. Я, наприклад, сьогодні внесла законопроєкт про позбавлення Конституційного суду державного фінансування до моменту його оновлення.

Утримання одного судді конституційного органу обходиться бюджету, а конкретно платникам податків, в 21 мільйон гривень на рік. І ці люди зараз ставлять під сумнів велику частину антикорупційної реформи. 

Деталі: Янченко вважає, що після рішення суддів державне фінансування КС викликає питання. 

Наразі текст законопроєкту № 4308 відсутній на сайті Верховної Ради. Водночас із його назви зрозуміло, що гроші, які заплановані на утримання суддів Янченко пропонує перенаправити на освітні програми. 

Наразі у Конституційному Суді працює 15 суддів, ще 3 місця залишається вакантними. Таким чином, утримання лиш чинних суддів обходиться бюджету у близько 315 млн на рік, не враховуючи інших видатків на Суд.  

Передісторія: 

  • 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства, зокрема ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
  • НАЗК ввечері 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду, однак потім відкрило його на вимогу Кабінету міністрів
  • Президент Володимир Зеленський пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції".
  • Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд". Тупицький запевнив, що не збирається подавати у відставку на чиюсь вимогу.
  • Суддя-доповідач у справі про скасування відповідальності за незаконне збагачення посадовців Ігор Сліденко заявив, що з Офісу президента на нього тиснули 7 жовтня - і 8 жовтня він написав заяву про відставку. Він також запевнив, що не виконував замовлення Медведчука чи Коломойського, а до закону про НАЗК просто треба внести зміни.

Знати більше: Вбити боротьбу з корупцією. Як Конституційний Суд повертає бандитські 90-ті

Окружний Конституційний суд України. Хто і чому знищує антикорупційну реформу?

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Ольга Гетьманець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КСзаконодавствогроші
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