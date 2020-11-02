Утримання одного судді КС обходиться бюджету у 21 млн на рік – нардепка

Державний бюджет витрачає на утримання одного судді Конституційного суду в рік 21 млн грн.

Джерело: нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко після засідання фракції

Пряма мова: "Абсолютні різні є законодавчі ініціативи. Я, наприклад, сьогодні внесла законопроєкт про позбавлення Конституційного суду державного фінансування до моменту його оновлення.

Утримання одного судді конституційного органу обходиться бюджету, а конкретно платникам податків, в 21 мільйон гривень на рік. І ці люди зараз ставлять під сумнів велику частину антикорупційної реформи.

Деталі: Янченко вважає, що після рішення суддів державне фінансування КС викликає питання.

Наразі текст законопроєкту № 4308 відсутній на сайті Верховної Ради. Водночас із його назви зрозуміло, що гроші, які заплановані на утримання суддів Янченко пропонує перенаправити на освітні програми.

Наразі у Конституційному Суді працює 15 суддів, ще 3 місця залишається вакантними. Таким чином, утримання лиш чинних суддів обходиться бюджету у близько 315 млн на рік, не враховуючи інших видатків на Суд.

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