Тупицький: Розпуск КС – загроза для територіальної цілісності України
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що розпуск суду може привести до порушення територіальної цілісності України.
Джерело: брифінг Тупицького 3 листопада в ефірі "Прямого"
Пряма мова: "Якщо в один момент КС буде недієздатним і не буде кому виконувати ці єдиного органу конституційної юрисдикції обов’язки, то в країні це може привести до порушення територіальної цілісності України.
У чому це проявляється? Появляється можливість будь-якій області проголосувати на рівні облради про самовизначення чи відокремлення від України і для правомірності дій щодо захисту територіальної цілісності потрібно звернення до КС, яке повинно бути розглянуто негайно.
Тоді виникають правові підстави для вирішення ситуації, інакше це буде кровопролиття. З цим жартувати не можна".
Деталі: За його словами, в Конституції України, у розділі 12, розписані повноваження Конституційного суду, судді Конституційного суду, і порядок його звільнення.
Тупицький наголосив, що лише Конституція може забезпечити безперервну діяльності Конституційного суду.
Цьому передувало: Президент Зеленський допустив розпуск Верховної Ради, якщо депутати не знайдуть вихід із конституційної кризи, для чого він пропонує звільнити всіх суддів Конституційного суду й оновити склад КС.
Водночас, Зеленський вважає найкращим виходом із конституційної кризи в Україні добровільну відставку суддів Конституційного суду.
Передісторія:
- 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції. КС пояснював, що антикорупційне законодавство створює передумови для неправомірного впливу на суд.
- Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Через рішення КС агентство 28 жовтня закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій. Ввечері 29 жовтня за рішенням уряду після засідання Ради національної безпеки та оборони доступ відновили.
- 29 жовтня Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт, який передбачає звільнення суддів Конституційного суду. Голова КС Олександр Тупицький заявив про ознаки конституційного перевороту в цьому документі.
- 2 листопада понад 100 народних депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
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