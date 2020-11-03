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Тупицький: Розпуск КС – загроза для територіальної цілісності України

Вівторок, 3 листопада 2020, 13:01
Тупицький: Розпуск КС – загроза для територіальної цілісності України

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що розпуск суду може привести до порушення територіальної цілісності України.

Джерело: брифінг Тупицького 3 листопада в ефірі "Прямого"

Пряма мова: "Якщо в один момент КС буде недієздатним і не буде кому виконувати ці єдиного органу конституційної юрисдикції обов’язки, то в країні це може привести до порушення територіальної цілісності України.

У чому це проявляється? Появляється можливість будь-якій області проголосувати на рівні облради про самовизначення чи відокремлення від України і для правомірності дій щодо захисту територіальної цілісності потрібно звернення до КС, яке повинно бути розглянуто негайно.

Тоді виникають правові підстави для вирішення ситуації, інакше це буде кровопролиття. З цим жартувати не можна".

Деталі: За його словами, в Конституції України, у розділі 12, розписані повноваження Конституційного суду, судді Конституційного суду, і порядок його звільнення.

Тупицький наголосив, що лише Конституція може забезпечити безперервну діяльності Конституційного суду.

Цьому передувало: Президент Зеленський допустив розпуск Верховної Ради, якщо депутати не знайдуть вихід із конституційної кризи, для чого він пропонує звільнити всіх суддів Конституційного суду й оновити склад КС. 

Водночас, Зеленський вважає найкращим виходом із конституційної кризи в Україні добровільну відставку суддів Конституційного суду.

Передісторія: 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КСКонституція
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