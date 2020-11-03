Очільниця делегації Верховної Ради у ПАРЄ заразилася COVID-19
Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи та нардепка "Слуги народу" Єлизавета Ясько повідомила, що отримала позитивний тест на коронавірус.
Джерело: Ясько у Facebook
Пряма мова Ясько: "На жаль, тест на COVID позитивний. Тиждень політичний ще той. І хотілося б бути в стінах парламенту.
Але сьогодні отримала позитивний результат тесту. Усіх, з ким контактувала останніми днями, поінформувала, та попросила бути на самоізоляції при можливості та використовувати усі засоби безпеки".
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Передісторія: За добу 2 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8 899 особам – це антирекорд, померли 157 хворих, одужали 5 100 пацієнтів.
Також 3 листопада міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський розповів, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.