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Очільниця делегації Верховної Ради у ПАРЄ заразилася COVID-19

Вівторок, 3 листопада 2020, 19:22
Очільниця делегації Верховної Ради у ПАРЄ заразилася COVID-19
фото: facebook.com/lisa.yasko1

Голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи та нардепка "Слуги народу" Єлизавета Ясько повідомила, що отримала позитивний тест на коронавірус.

Джерело: Ясько у Facebook

Пряма мова Ясько: "На жаль, тест на COVID позитивний. Тиждень політичний ще той. І хотілося б бути в стінах парламенту.

Але сьогодні отримала позитивний результат тесту. Усіх, з ким контактувала останніми днями, поінформувала, та попросила бути на самоізоляції при можливості та використовувати усі засоби безпеки".

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Передісторія: За добу 2 листопада в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 8 899 особам – це антирекорд, померли 157 хворих, одужали 5 100 пацієнтів.

Також 3 листопада міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський розповів, що отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСлуга народукоронавірусепідемія
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