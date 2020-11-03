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Вовк, якого розшукує НАБУ, на самоізоляції через зараження коронавірусом – ОАСК

Вівторок, 3 листопада 2020, 23:52

Окружний адміністративний суд Києва запевняє, що глава суду Павло Вовк, якого оголосило в розшук Національне антикорупційне бюро, з 2 листопада перебуває на лікарняному у зв’язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19.

Джерело: пресслужба ОАСК, Вовк у Facebook

Дослівно: "У зв’язку із появою у ЗМІ інформації про оголошення у розшук Павла Вовка повідомляємо, що Вовк з 2 листопада перебуває на лікарняному у зв’язку із самоізоляцією через захворювання на COVID-19. Обов’язки голови суду виконує його заступник Володимир Келеберда. 

У зв’язку з цим, інформація НАБУ про систематичне ігнорування викликів, очевидно, не відповідає дійсності.

Вкотре наголошуємо на необхідності співробітників НАБУ дотримуватися чинного законодавства та не вдаватись до чергових піар-акцій, розраховуючи на поширення маніпулятивної інформації у ЗМІ".

Деталі: Сам Вовк також відреагував на оголошення в розшук, проте нічого не сказав про коронавірус. Глава ОАКС заявив, що він нібито не підозрюваний у справі й це підтвердила ВРП.

Що було раніше: 3 листопада НАБУ оголосило в розшук Вовка, якого підозрює у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади.

Того ж дня журналісти оприлюднили другу частину фільму "Нарадча кімната". У ній ідеться про контакти голови скандального глави ОАСК Вовка з оточенням президента Володимира Зеленського у 2019 році, зокрема, з Андрієм Богданом.

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: 

  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк. На початку жовтня 2020 року суд відсторонив Холоднюка від посади, а пізніше той подав у відставку
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями як: про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

Українська правда
Теми: ОАСКПавло Вовк НАБУкоронавірус


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