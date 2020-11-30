Рада знову чекає звіту Степанова, в "ЄС" хочуть його відставки 

У п’ятницю 6 грудня під час години запитань до уряду Верховна Рада планує заслухати міністра охорони здоров’я Максима Степанова, а "Європейська солідарність" вимагає його відставки.

Джерело: перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на погоджувальній раді парламенту

Пряма мова Корнієнка: "На жаль, традиційно – на жаль, бо це негативна традиція – запрошуємо знову пана Степанова та весь Кабінет міністрів для відповідей на питання боротьби з епідемією та можливих варіантів локдаунів, карантинів і так далі. Я думаю, що до п’ятниці це все вже буде відомо".

У п’ятницю, 6 листопада, під час "години запитань до Уряду" #Рада9 заслухає Міністра охорони здоров’я Максима Степанова pic.twitter.com/3JLHuahzWD — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) November 30, 2020

Пряма мова Геращенко: "Ми вимагаємо не звітів пана Степанова, а його відставки, і відставки пана Тарана - міністрів охорони здоров'я і Збройних сил, зі своїх посад як некомпетентних і таких, які просто працюють на ліквідацію армії та системи охорони здоров'я".

Нагадаємо: Голова МОЗ із 14 листопада перебував на самоізоляції через коронавірус, тож на попереднє засідання парламенту 17 листопада не прийшов. Проте 28 листопада, рівно за два тижні після позитивного результату на COVID-19, Максим Степанов повідомив, що одужав, і вже вийшов на роботу.

За даними джерел "Української правди", Максима Степанова планують звільнити з посади міністра охорони здоров’я до кінця 2020 року, але ще думають, кого краще призначити натомість.

Останні три тижні, до 30 листопада, в Україні діяв карантин вихідного дня, який можуть продовжити до кінця року. Також влада розглядає можливість запровадження тотального карантину (так званого "локдауну") на період святкування Різдва й Нового року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що якщо карантин вихідного дня не дасть результату за кілька тижнів, то доведеться посилювати карантинні обмеження.