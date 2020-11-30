Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада знову чекає звіту Степанова, в "ЄС" хочуть його відставки 

Понеділок, 30 листопада 2020, 13:09

У п’ятницю 6 грудня під час години запитань до уряду Верховна Рада планує заслухати міністра охорони здоров’я Максима Степанова, а "Європейська солідарність" вимагає його відставки. 

Джерело: перший заступник голови фракції партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та співголова фракції партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на погоджувальній раді парламенту 

Пряма мова Корнієнка: "На жаль, традиційно – на жаль, бо це негативна традиція – запрошуємо знову пана Степанова та весь Кабінет міністрів для відповідей на питання боротьби з епідемією та можливих варіантів локдаунів, карантинів і так далі. Я думаю, що до п’ятниці це все вже буде відомо".

Пряма мова Геращенко: "Ми вимагаємо не звітів пана Степанова, а його відставки, і відставки пана Тарана - міністрів охорони здоров'я і Збройних сил, зі своїх посад як некомпетентних і таких, які просто працюють на ліквідацію армії та системи охорони здоров'я".

Нагадаємо: Голова МОЗ із 14 листопада перебував на самоізоляції через коронавірус, тож на попереднє засідання парламенту 17 листопада не прийшов. Проте 28 листопада, рівно за два тижні після позитивного результату на COVID-19, Максим Степанов повідомив, що одужав, і вже вийшов на роботу.  

За даними джерел "Української правди", Максима Степанова планують звільнити з посади міністра охорони здоров’я до кінця 2020 року, але ще думають, кого краще призначити натомість.

Останні три тижні, до 30 листопада, в Україні діяв карантин вихідного дня, який можуть продовжити до кінця року. Також влада розглядає можливість запровадження тотального карантину (так званого "локдауну") на період святкування Різдва й Нового року. 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що якщо карантин вихідного дня не дасть результату за кілька тижнів, то доведеться посилювати карантинні обмеження.

Теми: СтепановТаран АндрійВерховна РадаМОЗМіноборони


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Раду внесуть компромісний проєкт про брехню в декларації: там є обмеження волі

фотоВРП рекомендує Зеленському поновити одіозного суддю, звільненого через Майдан

Микитась пішов на угоду зі слідством, його відпустили під домашній арешт

У наступному році "Укроборонпром" припинить своє існування – глава концерну

Україна в ТКГ: Росія хоче змінити процес врегулювання війни на Донбасі

Зеленський призначив нового керівника "Укроборонпрому" 

Усі новини...
Степанов
Корнієнко прокоментував чутки про відставку Степанова: не на часі 
Степанов не пропонуватиме продовження карантину вихідного дня
Степанов перевірив лікарню: половину кисневих точок "намалювали"
Останні новини
17:43
В ОПЕК+ працюють над компромісом щодо видобутку нафти у 2021 році - ЗМІ
17:42
У Зеленського очікують за Байдена збільшення торгового обігу зі США
17:34
У шахті на Дніпропетровщині стався обвал: на місці працюють рятувальники
17:23
Фонд держмайна продав дванадцятий завод "Укрспирту" за 61 мільйон
17:20
Парламент Молдови схвалив закон, який зменшує повноваження президентки Санду
17:16
Судді КСУ поспілкувалися з представниками Венеційки
17:02
Тесть Татарова отримав від Київради землі на 21 мільйон – ЗМІ
17:01
Премію "Оскар" планують провести в традиційному офлайн форматі
16:51
Сійярто поскаржився, що місія ОБСЄ не хоче їхати на Закарпаття захищати угорців
16:42
Справа Суркісів: Приватбанк подав скаргу на дії судді Вовка на 1100 сторінках
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!