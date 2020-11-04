КС втратив довіру 60% українців, стільки ж підтримки в ідеї його розпуску

60% респондентів, опитаних групою "Рейтинг", не довіряють Конституційному суду і майже стільки ж опитаних підтримують проект закону президента про розпуск КС.

Джерело: результати опитування "Рейтингу", проведеного 2-3 листопада

Деталі: Зовсім не довіряють КС 36% опитаних, скоріше не довіряють 24%.

Серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення про "скасування електронного декларування для високопосадовців", недовіра до інституції становить майже 80%.

Найбільш не довіряють Конституційному суду прихильники "Європейської солідарності", "Голосу", "Батьківщини", партії Шарія, партій "Сила і честь" та "Слуга народу".

57% опитаних підтримують проект закону президента Володимира Зеленського, яким пропонується припинити повноваження діючого складу Конституційного Суду. 27% – не підтримують, 16% – не визначились.

Крім того, 55% опитаних негативно ставляться до можливого скасування безвізового режиму з Європейським союзом для українських туристів, лише 11% – позитивно і 31% – нейтрально.

Довідка: Соціологи "Рейтингу" питали 2000 громадян віком від 18 років у всіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод - CATI: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

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