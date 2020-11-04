КС втратив довіру 60% українців, стільки ж підтримки в ідеї його розпуску
60% респондентів, опитаних групою "Рейтинг", не довіряють Конституційному суду і майже стільки ж опитаних підтримують проект закону президента про розпуск КС.
Джерело: результати опитування "Рейтингу", проведеного 2-3 листопада
Деталі: Зовсім не довіряють КС 36% опитаних, скоріше не довіряють 24%.
Серед респондентів, які добре знайомі зі змістом рішення про "скасування електронного декларування для високопосадовців", недовіра до інституції становить майже 80%.
Найбільш не довіряють Конституційному суду прихильники "Європейської солідарності", "Голосу", "Батьківщини", партії Шарія, партій "Сила і честь" та "Слуга народу".
57% опитаних підтримують проект закону президента Володимира Зеленського, яким пропонується припинити повноваження діючого складу Конституційного Суду. 27% – не підтримують, 16% – не визначились.
Крім того, 55% опитаних негативно ставляться до можливого скасування безвізового режиму з Європейським союзом для українських туристів, лише 11% – позитивно і 31% – нейтрально.
Довідка: Соціологи "Рейтингу" питали 2000 громадян віком від 18 років у всіх областях, крім окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод - CATI: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.
Знати більше: Недоторкані. Розбираємо біографії та рішення суддів Конституційного Суду
Передісторія:
- 27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.
- У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК.
- НАЗК 28 жовтня закрило реєстр електронних декларацій нібито на виконання рішення Конституційного суду, однак потім відкрило його на вимогу Кабінету міністрів. КС запевнив, що його рішення не вимагало закриття реєстру.
- Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КС.
- Понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.
- Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд".