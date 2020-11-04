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Підрахунок голосів у США: Трамп перемагає в 23 штатах, Байден – у 18

Середа, 4 листопада 2020, 11:00

У Сполучених Штатах триває підрахунок голосів після виборів президента країни, які відбулися 3 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Останні виборчі дільниці закрилися тільки сьогодні вранці за Києвом, тому підрахунок триватиме протягом дня і може затягнутися на довший термін через велику кількість голосів, надісланих поштою.

Чинний президент і кандидат від Республіканської партії на даний момент перемагає у наступних штатах: Алабама (9 голосів виборників), Арканзас (6 голосів), Флорида (29 голосів), Айова (6 голосів), Айдахо (4 голоси), Індіана (11 голосів), Канзас (6 голосів), Кентуккі (8 голосів), Луїзіана (8 голосів), Міссурі (10 голосів), Міссісіпі (6 голосів), Монтана (3 голоси), Північна Дакота (3 голоси), Небраска (2 голоси), Огайо 18 (голосів), Оклахома (7 голосів), Південна Кароліна (9 голосів), Південна Дакота (3 голоси), Теннессі (11 голосів), Техас (38 голосів), Юта (6 голосів), Західна Вірджинія (5 голосів), Вайомінг (3 голоси).

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден виграє у таких штатах: Аризона (11 голосів), Колорадо (9 голосів), Коннектикут (7 голосів), Округ Колумбія (3 голоси), Делавер (3 голоси), Іллінойс (20 голосів), Массачусетс (11 голосів), Меріленд (10 голосів), Міннесота (10 голосів), Нью-Гемпшир (4 голоси), Нью-Джерсі (14 голосів), Нью-Йорк (29 голосів), Нью-Мексико (5 голосів), Орегон (7 голосів), Род-Айленд (4 голоси), Вірджинія (13 голосів), Вермонт (3 голоси), Вашингтон (12 голосів).

У решті штатів або пораховано мало голосів, або ж розрив між кандидатами дуже маленький і поки неможливо назвати переможця до остаточного підрахунку всіх бюлетенів.

Детальніше про особливості виборчої системи США читайте у статті - Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа

Теми: СШАТрампБайденвибори
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