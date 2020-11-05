Головні новини середи і ночі: вибори в США, карантин "вихідного дня"

Байден попереду, але все може змінитись, В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" — актуальні новини 4 листопада.

Про вибори в США

Згідно з даними видання Politico, станом на 19:00 за Києвом кандидат від Демократичної партії Джо Байден набрав 238 голосів виборщиків, а кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп - 213 голосів виборників.

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп оголосив про свою перемогу на виборах президента, хоча підрахунок голосів ще триває.

Крім того, президент США Дональд Трамп, який прагне переобратися на другий термін, назвав "дуже дивним" лідерство свого опонента від демократів Джо Байдена у кількох ключових штатах.

Демократ Джо Байден став кандидатом у президенти, який отримав найбільшу кількість голосів на виборах в США за всю історію.

Штаб Трампа повідомив, що запросить про перерахунок голосів в ключовому штаті Вісконсин, де з невеликою перевагою лідирує демократ Джо Байден.

Про карантин "вихідного дня"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов допускає введення в Україні "карантину вихідного дня" у зв’язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19.

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