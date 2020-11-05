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"Перемир'я" на Донбасі: Росія здійснила 6 обстрілів за добу

Четвер, 5 листопада 2020, 06:26
Перемир'я на Донбасі: Росія здійснила 6 обстрілів за добу

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі 5 листопада 6 разів порушили перемир'я.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Упродовж минулої доби, 4 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано шість порушень домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року, з боку збройних формувань Російської Федерації.

Так, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили неподалік населених пунктів Новолуганське та Широкине. На цих ділянках ворог застосував автоматичний станковий гранатомет. У районі Гнутового, Авдіївки і Водяного противник вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Крім того, всупереч домовленостям Тристоронньої контактної групи в районі населеного пункту Шуми задокументовано проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування. Застосувавши стрілецьку зброю, воїни Об’єднаних сил збили безпілотник противника.

Від початку поточної доби, 5 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано."

Теми: ООС
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