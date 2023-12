Трамп продовжує заявляти про перемогу на виборах, оскаржив результат в Арізоні

Дональд Трамп заявив, що виграв вибори президента Сполучених Штатів, набравши 71 млн законних голосів.

Як повідомляє "Європейська правда, про це він написав у Twitter.

"71 млн законних голосів. Рекорд для чинного президента! Спостерігачів не пускали в кімнати для підрахунку. Відбувалися погані речі, які нашим спостерігачам не дозволяли побачити Такого ніколи не було. Мільйони бюлетенів надіслали поштою людям, які про це не просили", - написав Трамп.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!