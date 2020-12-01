Київ виступає за створення позиції спецпредставника ЄС щодо Криму – Кулеба

Україна виступає за створення у ЄС позицію спеціального представника щодо Криму.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю турецькому агентству Anadolu.

Кулеба сказав, що ЄС є хорошим партнером для України і підтримує її з самого початку конфлікту, але "простір для поліпшення" ще є.

"Ми хотіли б, щоб була створена позиція спеціального представника ЄС щодо Криму. Тому що ці кризи відбуваються навіть не в безпосередній близькості від Європи, вони відбуваються в Європі, і вони заслуговують особливого розгляду", - зазначив він.

Міністр зазначив, що адміністрація Дональда Трампа багато зробила для Криму, наприклад, декларацію Помпео в 2018 році.

"Але в той же час обраний президент Джо Байден знає історію України та її боротьби з російською агресією з тих пір, як він був віцепрезидентом при президентові Обамі", - сказав він.

"Він буде досить жорстко ставитися до Росії, коли мова зайде про її агресію проти України. І ми будемо вести всебічний, орієнтований на результат діалог з його адміністрацією з цього питання. До речі, президент Байден - перший американський президент в історії, якому не потрібно вивчати українське досьє після обрання, тому що він вже дуже добре знає це досьє", - додав міністр.

"Європейська правда"