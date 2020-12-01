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Киев выступает за создание позиции спецпредставителя ЕС по Крыму – Кулеба

Вторник, 1 декабря 2020, 12:31
Киев выступает за создание позиции спецпредставителя ЕС по Крыму – Кулеба

Украина выступает за создание в ЕС позиции специального представителя по Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью турецкому агентству Anadolu.

Кулеба сказал, что ЕС является хорошим партнером для Украины и поддерживает ее с самого начала конфликта, но "пространство для улучшения" еще есть.

"Мы хотели бы, чтобы была создана позиция специального представителя ЕС по Крыму. Потому что эти кризисы происходят даже не в непосредственной близости от Европы, они происходят в Европе, и они заслуживают особого рассмотрения", - отметил он.

Министр отметил, что администрация Дональда Трампа много сделала для Крыма, например, приняла декларацию Помпео в 2018 году.

"Но в то же время избранный президент Джо Байден знает историю Украины и ее борьбы с российской агрессией с тех пор, как он был вице-президентом при президенте Обаме", - сказал он.

"Он будет достаточно жестко относиться к России, когда речь зайдет о ее агрессии против Украины. И мы будем вести всесторонний, ориентированный на результат диалог с администрацией по этому вопросу. Кстати, президент Байден - первый американский президент в истории, которому не нужно изучать украинское досье после избрания, потому что он уже очень хорошо знает это досье ", - добавил министр.

"Европейская правда"

Темы: КрымоккупацияаннексияЕСКулеба Дмитрий
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