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Міноборони сподівається отримати план дій щодо членства України в НАТО у 2021 році

Вівторок, 1 грудня 2020, 13:22
Міноборони сподівається отримати план дій щодо членства України в НАТО у 2021 році
Фото з Twitter ЄП

Міністерство оборони сподівається, що рішення про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО може бути прийняте на саміті Альянсу у 2021 році.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міноборони, про це на пресконференції повідомив міністр оборони Андрій Таран. 

"Ми сподіватимемось на вашу всебічну підтримку щодо прийняття такого рішення на наступному Саміті НАТО у 2021 році. Це стане практичним кроком та демонстрацією відданості рішенням Бухарестського саміту 2008 року", - зазначив Андрій Таран, звертаючись до послів та військових аташе країн НАТО і представників Офісу НАТО в Україні. 

Міністр оборони нагадав, що курс України на членство у НАТО закріплений у Конституції, а прагнення отримати план дій щодо членства - у нещодавно ухваленій Стратегії нацбезпеки. 

"Ми віримо, що для НАТО було б правильним рішення про членство в Альянсі України та Грузії. Наші країни мають багато спільного. Це пострадянські республіки, це країни, котрі зазнали агресії з боку Росії. З нашої точки зору, потенційне членство в НАТО України та Грузії матиме суттєвий вплив на євроатлантичну безпеку та стабільність, зокрема, у Чорноморському регіоні", - зазначив міністр. 

Андрій Таран додав, що українське партнерство з НАТО особливо важливе для протидії агресивній політиці Росії, яка є викликом для міжнародного миру та безпеки. 

Як повідомлялося раніше, НАТО серйозно розглядає можливість запросити Грузію до виконання Плану дій щодо членства, в той час як щодо України така можливість зараз навіть не дискутується.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердили численні джерела у Києві, Тбілісі та Брюсселі.

Детальніше про це читайте у статті "Крок до НАТО без України: Грузія може отримати План дій щодо членства в Альянсі".

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Теми: МіноборониНАТОУкраїна
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