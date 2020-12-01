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В Минобороны надеются получить план действий по членству Украины в НАТО в 2021 году

Вторник, 1 декабря 2020, 13:22
В Минобороны надеются получить план действий по членству Украины в НАТО в 2021 году
Фото с Twitter ЕП

В Министерстве обороны надеются, что решение о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО может быть принято на саммите Альянса в 2021 году.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом на пресс-конференции сообщил министр Андрей Таран.

"Мы будем надеяться на вашу всестороннюю поддержку по принятию такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года", - отметил Андрей Таран, обращаясь к послам и военным атташе стран НАТО и представителям Офиса НАТО в Украине.

Министр обороны напомнил, что курс Украины на членство в НАТО закреплен в Конституции, а стремление получить план действий по членству - в недавно принятой Стратегии нацбезопасности.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. У наших стран много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантической безопасности и стабильности, в частности, в Черноморском регионе", - отметил министр.

Андрей Таран добавил, что украинское партнерство с НАТО особенно важно для противодействия агрессивной политике России, которая является вызовом для международного мира и безопасности.

Как сообщалось ранее, НАТО серьезно рассматривает возможность пригласить Грузию к выполнению Плана действий относительно членства, в то время как по Украине такая возможность сейчас даже не обсуждается.

Эту информацию "Европейской правде" подтвердили многочисленные источники в Киеве, Тбилиси и Брюсселе.

Подробнее об этом читайте в статье Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе

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Темы: МинобороныНАТОУкраина
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