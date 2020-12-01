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Ворог обстрілював українські позиції біля Катеринівки

Вівторок, 1 грудня 2020, 17:54

Від початку доби 1 грудня у смугах відповідальності підрозділів українських військовослужбовців зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї позицій українських військових в районі Катеринівки.

На провокацію підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Сапери ДСНС у перший день зими розмінували майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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