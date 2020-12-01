Ворог обстрілював українські позиції біля Катеринівки
Вівторок, 1 грудня 2020, 17:54
Від початку доби 1 грудня у смугах відповідальності підрозділів українських військовослужбовців зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Ворог здійснив обстріл зі стрілецької зброї позицій українських військових в районі Катеринівки.
На провокацію підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.
Сапери ДСНС у перший день зими розмінували майже 2 гектари території у прифронтовому районі та передали на знищення 34 вибухонебезпечних предмети.
Українська правда