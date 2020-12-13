Головні новини суботи і ночі: санкції проти Лукашенка і його сина, абсолютний антирекорд COVID-19

Швейцарія ввела санкції проти Лукашенка, його сина і 13-ти поплічників диктатора, світ встановив абсолютний антирекорд COVID-19 з кількості заражень за добу.

Про санкції

Уряд Швейцарії слідом за Європейським союзом з 11 грудня ввів санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка і 14-ти його поплічників.

Відзначається, що ці 15 людей можуть бути відповідальними "за акти насильства і арешти, скоєні після президентських виборів в республіці".

Таким чином, Швейцарія підтримала рішення, яке було прийнято Європейським Союзом 6 листопада. Рішенням Ради ЄС до списку санкцій були додані 15 представників білоруської влади, в тому числі сам Лукашенко. Ще раніше продовжено ембарго ЄС на постачання в Білорусь зброї і засобів, які можуть бути використані для внутрішніх репресій.

Про коронавірус

У світі виявили рекордні 702 513 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема, 223 294 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Німеччина, Великобританія, Італія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знов знаходиться на 9-му місці.

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Міноборони Азербайджану у суботу ввечері заявило, що вірменська сторона вчинила провокаційні дії, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню.

Раніше в суботу Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку селищ Старий Таглар - Хцаберд у Нагірному Карабаху.

Раніше Армія оборони Карабаху повідомила, що збройні сили Азербайджану спробували атакувати одну з вірменських бойових позицій на південному напрямку, троє військових нібито були поранені.

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