Главные новости субботы и ночи: санкции против Лукашенко и его сына, абсолютный антирекорд COVID-19

Швейцария ввела санкции против Лукашенко, его сына и 13-ти приспешников диктатора, мир установил абсолютный антирекорд COVID-19 по количеству заражений в сутки.

О санкциях

Правительство Швейцарии вслед за Европейским союзом с 11 декабря ввело санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и 14-ти его приспешников.

Отмечается, что эти 15 человек могут быть ответственными "за акты насилия и аресты, совершённые после президентских выборов в республике".

Таким образом, Швейцария поддержала решение, которое было принято Европейским Союзом 6 ноября. Решением Совета ЕС в санкционный список были добавлены 15 представителей белорусских властей, в том числе сам Лукашенко. Еще раньше продлено эмбарго ЕС на поставки в Беларусь оружия и средств, которые могут быть использованы для внутренних репрессий.

О коронавирусе

В мире обнаружили рекордные 702 513 новых случаев заражения коронавирусом, в частности, 223 294 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Германия, Великобритании, Италия и Украины. В соответствующем мировом антирейтинге Украина снова на 9-м месте.

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