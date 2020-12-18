Государственное бюро расследований вручило подозрения по делу катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Источник: брифинг ГБР

Детали: Командующему Воздушных сил ВСУ объявили подозрение в халатности. Командиру воинской части и руководителю полетов военной части – в нарушении правил полетов.

Должность командующего ВС ВСУ на данный момент занимает Сергей Дроздов.

Правоохранители говорят, что следствие продолжается и степень вины и ответственности каждого военного, который имел отношение к эксплуатации самолета АН-26, еще будет проверяться.

В ГБР говорят, что экспертизы указывают на возможные нарушения не только со стороны этих трех подозреваемых.

Подозреваемых не задержали. Следствие планирует обращаться в суд для избрания им меры пресечения. Какой именно – пока не сообщили.

Прямая речь: "В ходе проведенных в уголовном производстве большого комплекса следственных действий… получены неопровержимые доказательства, указывающие на то, что нарушение правил подготовки полетов, нарушение правил полетов и нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов имели системный и систематический характер...

Государство должно предоставить на сегодняшний день жесткую уголовно-правовую оценку действиям лиц, которые путем своей халатности и путем сознательного нарушения правил полетов допустили наступление катастрофы самолета, допустили гибель наших курсантов…

Эти нарушения были допущены как на стадии подготовки полетов, поскольку были допущены на борт лица, которых вообще там не должно было быть. Как на стадии осуществления полета, когда полет разрешался с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полета.

Так и на стадии, когда была уже кризисная ситуация, руководством полетов не было принято достаточных и адекватных мер для того, чтобы избежать этой катастрофы".

Что было ранее: В правительстве говорили, что главными причинами катастрофы стали систематические нарушения правил выполнения полетов и контроля за ними.

К трагедии могли привести 6 факторов, в частности, поломка в левом двигателе, а также принятая в университете практика выполнения на самолете Ан-26 "взлетов конвейером", из-за которой экипаж не смог идентифицировать отказ техники и своевременно прекратить взлет.

Предыстория: