Адвокат Татарова: НАБУ расследует дело о парковке
Адвокат заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова Александр Кузьменко уверяет, что Национальное антикоррупционное бюро расследует скидку Татарову на парковку в одном из жилых комплексов Киева.
Источник: Кузьменко в Facebook
Прямая речь Кузьменко: "Средствами массовой информации распространяются недостоверные сведения о предмете досудебного расследования в уголовном производстве, в котором якобы сегодня уведомили о подозрении моего клиента Татарова.
Так, по сообщениям СМИ, речь идет о деле "квартир для Нацгвардии". На самом деле, речь идет о фальсификации НАБУ уголовного производства о скидке на парковочное место в одном из жилых комплексов Киева".
Детали: 18 декабря само НАБУ сообщало, что Татаров может быть причастен к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".
Кузьменко также обнародовал обращение к НАБУ, в котором пишет о готовности Татарова прибыть для проведения процессуальных действий в любое время к органу досудебного расследования. О каком деле идет речь – в обращении не сообщается.
Опубліковано Александром Кузьменком Пʼятниця, 18 грудня 2020 р.
Этому предшествовало: И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря.
Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение.
В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной.
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Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.
- Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
- Перед этим Татаров заявил, что директор НАБУ Артем Сытник "не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти".
- Под ОП проводили акцию с требованием отставки Татарова, на что он говорило "внешнем управлении" страной.
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело,в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, от Национального антикоррупционного бюро в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.