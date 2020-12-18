Адвокат заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова Александр Кузьменко уверяет, что Национальное антикоррупционное бюро расследует скидку на парковку в одном из жилых комплексов Киева.

Источник: Кузьменко в Facebook

Прямая речь Кузьменко: "Средствами массовой информации распространяются недостоверные сведения о предмете досудебного расследования в уголовном производстве, в котором якобы сегодня уведомили о подозрении моего клиента Татарова.

Так, по сообщениям СМИ, речь идет о деле "квартир для Нацгвардии". На самом деле, речь идет о фальсификации НАБУ уголовного производства о скидке на парковочное место в одном из жилых комплексов Киева".

Детали: Кузьменко также обнародовал обращение к НАБУ, в котором пишет о готовности Татарова прибыть для проведения процессуальных действий в любое время к органу досудебного расследования. О каком деле идет речь – в обращении не сообщается.

НАБУ сообщало, что Татаров может быть причастен к предоставлению взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

Дословно НАБУ: "Бывший народный депутат в сговоре с экс-чиновником государственной компании "Укрбуд" договорился с заместителем директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) о внесении недостоверных данных к экспертизе таким образом, чтобы разница в рыночной стоимости между ЖК на Печерской и на окраине Киева была минимальной - 7 млн грн.

В обмен на это чиновник ГНИЭКЦ получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн".

Этому предшествовало: И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову. Его планировали вручить 18 декабря.

Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.

Представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение.

В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной.

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