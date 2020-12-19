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Головні новини п’ятниці і ночі: підозра Татарову, "гаряча війна" в Білорусі

Субота, 19 грудня 2020, 08:00

Заступнику Єрмака Татарову повідомили про підозру в Офісі президента, Глава КДБ Білорусі заявив про підготовку до "гарячої війни" — актуальні новини 18 грудня.

Про підозру Татарову

В.о. керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук підписав підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову. 

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готовий судитися і довести свою невинуватість у справі щодо його можливої причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Згодом представники САП та НАБУ прийшли в Офіс президента і повідомили про підозру заступнику керівника ОП Олегу Татарову.

Про "гарячу війну" в Білорусі

Глава КДБ Білорусі Іван Тертель заявив, що в країні нібито реалізовують "сценарій кольорової революції" і держава готується до "гарячої війни".

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Теми: Білорусь


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