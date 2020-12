Трамп не верит, что последнюю масштабную кибератаку организовала Россия

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что масштабную хакерскую атаку, которой подверглись минимум три штата, организовала Россия.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Кибер-атаки гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован, и все под контролем. Россия, Россия, Россия – первое, что начинают петь, когда что-то происходит, потому что ведущие СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай".

The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....