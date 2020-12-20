Трамп не верит, что последнюю масштабную кибератаку организовала Россия
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что масштабную хакерскую атаку, которой подверглись минимум три штата, организовала Россия.
Источник: Трамп в Twitter
Прямая речь: "Кибер-атаки гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован, и все под контролем. Россия, Россия, Россия – первое, что начинают петь, когда что-то происходит, потому что ведущие СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай".
The Cyber Hack is far greater in the Fake News Media than in actuality. I have been fully briefed and everything is well under control. Russia, Russia, Russia is the priority chant when anything happens because Lamestream is, for mostly financial reasons, petrified of....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2020
Детали: Трамп также добавил, что во время выборов в США машины для голосования могли быть взломаны, и поэтому якобы на самом деле он выиграл выборы.
Администрация Twitter дополнила твит Трампа сообщением о том, что "избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".
Что было раньше: Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года. Россия категорически отрицает свою причастность к этому делу.
Предыстория:
- Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское Министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.
- По данным корпорации Microsoft, которая также подверглась нападению, целью хакеров стали более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний.
- Цели располагались не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.