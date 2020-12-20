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Трамп не верит, что последнюю масштабную кибератаку организовала Россия

Воскресенье, 20 декабря 2020, 11:14
Фото whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что масштабную хакерскую атаку, которой подверглись минимум три штата, организовала Россия.

Источник: Трамп в Twitter

Прямая речь: "Кибер-атаки гораздо чаще встречается в фейковых новостях, чем на самом деле. Я был полностью проинформирован, и все под контролем. Россия, Россия, Россия – первое, что начинают петь, когда что-то происходит, потому что ведущие СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это может быть Китай".

Детали: Трамп также добавил, что во время выборов в США машины для голосования могли быть взломаны, и поэтому якобы на самом деле он выиграл выборы.

Администрация Twitter дополнила твит Трампа сообщением о том, что "избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США".

Что было раньше: Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года. Россия категорически отрицает свою причастность к этому делу. 

Предыстория: 

  • Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское Министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации.
  • По данным корпорации Microsoft, которая также подверглась нападению, целью хакеров стали более 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний.
  • Цели располагались не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах. 

Украинская правда
Темы: ТрампРосcияСША


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