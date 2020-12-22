Заступник глави ОП Татаров: директор НАБУ загрався, арешту не буде

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров назвав справу проти себе "помстою" директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, та заявив, що вона "закінчиться нічим".

Джерело: Татаров у Telegram

Пряма мова: "Директор НАБУ Ситник заявив, що ініціює мій арешт. Хочу повідомити визнаному винним у корупції чиновнику, який загрався, що його PR-акція закінчиться так само, як вся його попередня діяльність – нічим. Не буде і не може бути ніякого арешту за повністю сфальсифікованим кримінальним провадженням, де немає жодного факту чи доказу.



І ще раз нагадую, що ця справа – особиста помста чиновника, який не має ні морального, ні юридичного права очолювати НАБУ і давно повинен бути звільнений у зв'язку з доведеними фактами корупції".

Читайте також: Корупційні горішки для Зеленського. Як Банкова замовчує корупцію

Передісторія: