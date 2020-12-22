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Заступник глави ОП Татаров: директор НАБУ загрався, арешту не буде

Вівторок, 22 грудня 2020, 13:08
Заступник глави ОП Татаров: директор НАБУ загрався, арешту не буде

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров назвав справу проти себе "помстою" директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника, та заявив, що вона "закінчиться нічим".

Джерело: Татаров у Telegram

Пряма мова: "Директор НАБУ Ситник заявив, що ініціює мій арешт. Хочу повідомити визнаному винним у корупції чиновнику, який загрався, що його PR-акція закінчиться так само, як вся його попередня діяльність – нічим. Не буде і не може бути ніякого арешту за повністю сфальсифікованим кримінальним провадженням, де немає жодного факту чи доказу.

І ще раз нагадую, що ця справа – особиста помста чиновника, який не має ні морального, ні юридичного права очолювати НАБУ і давно повинен бути звільнений у зв'язку з доведеними фактами корупції".

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова. Вона стосується можливої причетності Татарова до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася. 
  • 14 грудня Печерський суд ухвалив передати справу, в якій фігурує Татаров, від НАБУ до Держбюро розслідувань. У НАБУ на це відповіли, що такі рішення суперечать закону. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру Татарову.  Її планували вручити 18 грудня. Детективи НАБУ також отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова.
  • Представники САП та НАБУ прийшли в ОПУ і залишили підозру для Татарова. В Офісі президента заявили, що не пустили представників НАБУ вручити підозру Татарову, оскільки прохання правоохоронців нібито було незаконним.
  • 21 грудня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення своїх службових обов'язків.

Українська правда

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Теми: Татаров
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