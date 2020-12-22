Замглавы ОП Татаров: директор НАБУ заигрался, ареста не будет

Заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров назвал дело против себя "местью" директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, и заявил, что оно "закончится ничем".

Источник: Татаров в Telegram

Прямая речь: "Директор НАБУ Сытник заявил, что инициирует мой арест. Хочу сообщить признанному виновным в коррупции чиновнику, который заигрался, что его PR-акция закончится так же, как вся его предыдущая деятельность - ничем. Не будет и не может быть никакого ареста по полностью сфальсифицированному уголовному производству, где нет ни одного факта или доказательства.

И еще раз напоминаю, что это дело - личная месть чиновника, не имеет ни морального, ни юридического права возглавлять НАБУ и давно должен быть уволен в связи с доказанными фактами коррупции".

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