Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Twitter "обнулить" підписників Байдена

Середа, 23 грудня 2020, 06:35

Twitter не буде передавати обраному президенту США Джо Байдену існуючих підписників офіційного аккаунта президента США @POTUS.

Джерело: представник Байдена Роб Флаерті у Twitter

Флаерті підтвердив, що йдеться саме про рішення Twitter, а не вплив Дональда Трампа.

Також Байдену не передадуть підписників офіційного аккаунта Білого дому @WhiteHouse.

Наразі кількість підписників на президентському акаунті POTUS близько 33,2 мільйона.

Передісторія:

  • Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Теми: СШАвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

За добу в Україні на COVID захворіли 537 дітей та 422 медики

Трамп помилував засуджених з "російської справи"

Трагедія Ан-26: Суд відпустив під зобов'язання командувача Повітряних сил ЗСУ Дроздова

Зеленський попросив Макрона допомогти із вакциною проти COVID-19

Новини 22 грудня: Зеленський та Венедіктова, Україна та вакцина

В Україні затвердили план вакцинації населення від COVID-19

Усі новини...
США
В Держдепі США кажуть, що Україна пообіцяла зняти усе обладнання Huawei з МЗС
Байден обіцяє серйозну відповідь на останню масштабну кібератаку
Конґрес США погодив коронавірусну допомогу у 900 мільярдів
Останні новини
08:30
У Франції вбили 3 поліцейських, які намагалися врятувати жінку від розлюченого чоловіка
08:16
За добу в Україні на COVID захворіли 537 дітей та 422 медики
07:56
Кожна сота людина на Землі захворіла на коронавірус
07:36
На Добасі цілу ніч зберігався режим "тиші"
07:23
Головні новини вівторка і ночі: передріздвяні помилування Трампа, МЗС без Huawei
06:35
Twitter "обнулить" підписників Байдена
06:08
Рахманін: В Раді немає 226 божевільних для дострокових парламентських виборів
05:30
Трамп помилував засуджених з "російської справи"
05:09
Нардепи пропонують прибрати рекламні борди на дорогах України
04:18
Міністри на чолі з Ткаченком провели "Борщ-батл" і визначили найсмачніший
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!