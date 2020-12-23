Twitter "обнулить" підписників Байдена
Середа, 23 грудня 2020, 05:35
Twitter не буде передавати обраному президенту США Джо Байдену існуючих підписників офіційного аккаунта президента США @POTUS.
Джерело: представник Байдена Роб Флаерті у Twitter
Флаерті підтвердив, що йдеться саме про рішення Twitter, а не вплив Дональда Трампа.
Також Байдену не передадуть підписників офіційного аккаунта Білого дому @WhiteHouse.
Наразі кількість підписників на президентському акаунті POTUS близько 33,2 мільйона.
In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama's Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse -- at Team 44's urging.— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020
In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK
Передісторія:
- Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні.