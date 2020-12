Twitter "обнулить" підписників Байдена

Twitter не буде передавати обраному президенту США Джо Байдену існуючих підписників офіційного аккаунта президента США @POTUS.

Джерело: представник Байдена Роб Флаерті у Twitter

Флаерті підтвердив, що йдеться саме про рішення Twitter, а не вплив Дональда Трампа.

Також Байдену не передадуть підписників офіційного аккаунта Білого дому @WhiteHouse.

Наразі кількість підписників на президентському акаунті POTUS близько 33,2 мільйона.

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama's Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse -- at Team 44's urging.



In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK