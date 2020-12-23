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Twitter "обнулить" підписників Байдена

Середа, 23 грудня 2020, 05:35
Twitter обнулить підписників Байдена

Twitter не буде передавати обраному президенту США Джо Байдену існуючих підписників офіційного аккаунта президента США @POTUS.

Джерело: представник Байдена Роб Флаерті у Twitter

Флаерті підтвердив, що йдеться саме про рішення Twitter, а не вплив Дональда Трампа.

Також Байдену не передадуть підписників офіційного аккаунта Білого дому @WhiteHouse.

Наразі кількість підписників на президентському акаунті POTUS близько 33,2 мільйона.

Передісторія:

  • Інавгурація Байдена відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Теми: СШАвибори
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