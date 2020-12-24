Венедиктова отреагировала на передачу дела Татарова в СБУ
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, в Службу безопасности.
Источник: комментарий генпрокурора "Украинской правде"
Прямая речь: "На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда самопиара - не помощники в нашем деле.
Согласно закона я взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в производстве (52020000000000655), больше известного как "дело Нацгвардии или Татарова".
Детали: По ее словам, она взяла отвод из-за спора о замене группы прокуроров и процессуальные полномочия в этом деле были возложены на заместителя генпрокурора - Алексея Симоненко.
Венедиктова подтвердила, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на определения Печерского и апелляционного судов соответственно, но "коллегия судей кассационного криминального суда в составе ВС оставила решение Печерского суда в силе".
Что было раньше: 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.
НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.
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Предыстория:
- 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася.
- 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону.
- 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
- Представители САП и НАБУ пришли в Офис президента и оставили заместителю руководителя ОП Олегу Татарову подозрение. В Офисе президента заявили, что не пустили представителей НАБУ вручить подозрение Татарову, поскольку просьба правоохранителей якобы была незаконной.
- 21 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.