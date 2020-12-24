Венедиктова отреагировала на передачу дела Татарова в СБУ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, в Службу безопасности.

Источник: комментарий генпрокурора "Украинской правде"

Прямая речь: "На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда самопиара - не помощники в нашем деле.

Согласно закона я взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в производстве (52020000000000655), больше известного как "дело Нацгвардии или Татарова".

Детали: По ее словам, она взяла отвод из-за спора о замене группы прокуроров и процессуальные полномочия в этом деле были возложены на заместителя генпрокурора - Алексея Симоненко.

Венедиктова подтвердила, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на определения Печерского и апелляционного судов соответственно, но "коллегия судей кассационного криминального суда в составе ВС оставила решение Печерского суда в силе".

Что было раньше: 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.

НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.

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