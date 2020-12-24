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Новини 24 грудня: справа Татарова, маніпуляція в ОП

Четвер, 24 грудня 2020, 21:20

Офіс генпрокурора забрав справу Татарова у НАБУ і віддав СБУ, соціолог звинуватив Офіс президента у маніпуляції статистикою – там виправились — актуальні новини 24 грудня.

Про Татарова

Офіс генпрокурора передав провадження, в якому фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

НАБУ вважає, що ОГП здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування Бюро тим, що забрав справу заступника Єрмака.

Генпрокурор Венедіктова заявила, що не причетна до рішення про передачу справи Татарова в СБУ.

Вищий антикорупційний суд відклав на 28 грудня засідання з обрання запобіжного заходу Олегу Татарову.

Про соціологію

Фонд "Демократичні ініціативи" ім. І.Кучеріва звинуватив Офіс президента у маніпулюванні їхніми соціологічними даними.

Після звинувачення на сайті ОП виправили заяву про те, що 93% українців вважають програму "Велике будівництво" головною позитивною подією року. Нині там вказано, що такої думки дотримуються 11,3% громадян.

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