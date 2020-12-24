Новости 24 декабря: дело Татарова, манипуляция в ОП
Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и отдал СБУ, социолог обвинил Офис президента в манипуляции статистикой – там исправились — актуальные новости 24 декабря.
О Татарове
Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.
НАБУ считает, что ОГП осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро тем, что забрал дело о заместителе Ермака.
Генпрокурор Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче дела Татарова в Службу безопасности.
Высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря заседание по избранию меры пресечения Олегу Татарову.
О социологии
Фонд "Демократические инициативы" им. И.Кучерива обвинил Офис президента в манипулировании их социологическими данными.
После обвинения на сайте ОП исправили заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка" главным позитивным событием года. Сейчас там указано, что такого мнения придерживаются 11,3% граждан.
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