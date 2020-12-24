Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новости 24 декабря: дело Татарова, манипуляция в ОП

Четверг, 24 декабря 2020, 21:20

Офис генпрокурора забрал дело Татарова у НАБУ и отдал СБУ, социолог обвинил Офис президента в манипуляции статистикой – там исправились — актуальные новости 24 декабря.

О Татарове

Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

НАБУ считает, что ОГП осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование Бюро тем, что забрал дело о заместителе Ермака.

Генпрокурор Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче дела Татарова в Службу безопасности.

Высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря заседание по избранию меры пресечения Олегу Татарову.

О социологии

Фонд "Демократические инициативы" им. И.Кучерива обвинил Офис президента в манипулировании их социологическими данными.

После обвинения на сайте ОП исправили заявление о том, что 93% украинцев считают программу "Большая стройка" главным позитивным событием года. Сейчас там указано, что такого мнения придерживаются 11,3% граждан.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

 

О других важных новостях

Детективы НАБУ вручили председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку повестку о вызове в антикоррупционный суд.

Кабинет министров разрешил ресторанам и кафе в Новогоднюю ночь работать до 7:00, а не до 1:00, как было раньше.

Великобритания и ЕС договорились о новом соглашении в сфере торговли, которое будет действовать после окончательного выхода Лондона из блока 31 декабря.

Количество украинцев, заразившихся COVID, перевалило за миллион — 23 декабря в Украине диагностировали 11 490 новых случаев коронавируса.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 24 декабря: дело Татарова, манипуляция в ОП

Минздрав обновил перечень "красных" стран – в него вошли Великобритания и Германия

ЕС и Британия после года переговоров согласовали условия торговли после Brexit

Регулятор повысил тарифы на производство тепла для населения на 2021 год

видеоДетективы НАБУ поймали судью Вовка и вручили повестку

Офис Зеленского исправил заявление о "Большой стройке" после обвинения в манипуляции

Все новости...
Последние новости
21:20
Новости 24 декабря: дело Татарова, манипуляция в ОП
21:09
Витренко прокомментировал влияние Ахметова и Коломойского на энергетику
20:51
Заместитель главы ОП Татаров угрожает "наказать зарвавшегося Сытника"
20:40
Беларусь анонсировала ответ на санкции США
20:27
Гривня снова укрепилась к доллару
20:12
фотоРаненым в зоне ООС бойцам Сухопутных войск выплатили по 3-5 тысяч
19:55
В этом году приватизация принесла госбюджету 2,5 млрд – Минэкономики
19:39
Парламент Британии соберется срочно 30 декабря из-за Brexit
19:23
В Европе впервые разрешили продажу искусственного сердца
19:10
В комитете Рады объяснили, почему отказались разбираться с кнопкодавством за Шкарлета
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!