Татарову не смогли избрать меру пресечения, не пришли прокуроры

Высший антикоррупционный суд не смог провести заседание по избранию меры пресечения заместителю главы офиса президента Олегу Татарову, поскольку на заседание не явились прокуроры.

Источник: Заседание ВАКС

Детали: Председательствующий судья перенес заседание на 10:00 30 декабря, поскольку в суд не пришли прокуроры. Татаров с двумя защитниками согласились на эту дату.

Что было раньше: 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.

НАБУ считает, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро тем, что забрал у детективов дело Татарова.

Читайте также: Коррупционные орешки для Зеленского. Как Банковая умалчивает коррупцию

Предыстория: