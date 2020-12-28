Навальному погрожують ув'язненням й терміново викликають до Москви – адвокат

Федеральна служба виконання покарань у Москві пригрозила звернутися до суду з проханням замінити російському політикові Олексію Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний, якщо він не з'явиться до філії відомства.

Джерело: адвокат Вадим Кобзєв в Twitter, пресслужба ФСВП

Деталі: Кобзєву надіслали СМС-повідомлення, щоб Навальний прийшов до російських силовиків о 9 годині ранку 29 грудня.

У відомстві повідомляють, що Навальний нібито не виконує покладені на нього обов'язки й ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції.

І якщо факт "ухилення умовно засудженого від контролю" підтвердиться, ФСВП може подати в суд клопотання про заміну умовного терміну на реальний.

Що було раніше: Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.

Навальний впевнений, що ФСБ знає про цю розмову, але приховала її від президента Росії Володимира Путіна.

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