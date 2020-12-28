Навальному погрожують ув'язненням й терміново викликають до Москви – адвокат
Федеральна служба виконання покарань у Москві пригрозила звернутися до суду з проханням замінити російському політикові Олексію Навальному умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний, якщо він не з'явиться до філії відомства.
Джерело: адвокат Вадим Кобзєв в Twitter, пресслужба ФСВП
Деталі: Кобзєву надіслали СМС-повідомлення, щоб Навальний прийшов до російських силовиків о 9 годині ранку 29 грудня.
У відомстві повідомляють, що Навальний нібито не виконує покладені на нього обов'язки й ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції.
І якщо факт "ухилення умовно засудженого від контролю" підтвердиться, ФСВП може подати в суд клопотання про заміну умовного терміну на реальний.
Що було раніше: Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.
ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку.
Навальний впевнений, що ФСБ знає про цю розмову, але приховала її від президента Росії Володимира Путіна.
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Передісторія:
- Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом "Новічок". 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.
- 23 вересня Навального виписализ німецької клініки Charité.
- Німецькі фахівці вважають, що Навального отруїли "поліпшеною" версією хімічної речовини групи "Новічок" – і він мав померти ще в літаку. На їхнє переконання, операцію з використанням такої новітньої отрути могла провести тільки російська спецслужба.
- Лабораторії у Франції і Швеції підтвердили отруєння Навального нервовим агентом із групи "Новічок".
- Путінпід час великої прес-конференції 17 грудня, відповідаючи на питання про Навального, назвав розслідування про причетність ФСБ РФ до отруєння "легалізацією матеріалів американських спецслужб".