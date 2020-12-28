Навальному угрожают тюрьмой и срочно вызывают в Москву – адвокат
Федеральная служба исполнения наказаний по Москве пригрозила обратиться в суд с просьбой заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, если он не явится в филиал ведомства.
Источник: адвокат Вадим Кобзев в Twitter, пресс-служба ФСИН
Детали: Кобзеву отправили СМС, чтобы Навальный пришел к российским силовикам в 9 часов утра 29 декабря.
В ведомстве сообщают, что Навальный якобы не исполняет возложенные на него обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
И если факт "уклонения условно осужденного от контроля" подтвердится, ФСИН может подать в суд ходатайство о замене условного срока на реальный.
Что было раньше: 21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации.
ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.
Навальный считает, что ФСБ знает об этом разговоре, но скрыло его от президента России.
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Предыстория:
- Алексея Навального, который пытается разоблачать представителей российской власти и не раз находился под арестом, отравили в РФ препаратом "Новичок". 20 августа он потерял сознание в самолете, попал в реанимацию, затем впал в кому. Из России его перевезли в Германию.
- 23 сентября Навального выписали из немецкой клиники Charité.
- Немецкие специалисты считают, что Навального отравили "улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок" – и он должен был умереть еще в самолете. По их убеждению, операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.
- Лаборатории во Франции и Швеции подтвердили отравление Навального нервным агентом из группы "Новичок".
- Президент РФ Владимир Путин отрицал отравлениие Навального и презрительно отзывался о нем в разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.