Навальному угрожают тюрьмой и срочно вызывают в Москву – адвокат

Федеральная служба исполнения наказаний по Москве пригрозила обратиться в суд с просьбой заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, если он не явится в филиал ведомства.

Источник: адвокат Вадим Кобзев в Twitter, пресс-служба ФСИН

Детали: Кобзеву отправили СМС, чтобы Навальный пришел к российским силовикам в 9 часов утра 29 декабря.

В ведомстве сообщают, что Навальный якобы не исполняет возложенные на него обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

И если факт "уклонения условно осужденного от контроля" подтвердится, ФСИН может подать в суд ходатайство о замене условного срока на реальный.

Что было раньше: 21 декабря Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, которые следили за ним и участвовали в спецоперации.

ФСБ разговор Алексея Навального со своими сотрудниками назвала подделкой и провокацией. Спецслужба по этому факту начала проверку.

Навальный считает, что ФСБ знает об этом разговоре, но скрыло его от президента России.

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