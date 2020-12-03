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Українська омбудсменка зустрілася з представницею ОРДО

Четвер, 3 грудня 2020, 12:20
Українська омбудсменка зустрілася з представницею ОРДО

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у четвер провела зустріч з представником так званої "ДНР" в робочій підгрупі з гуманітарних питань в ТКГ Дар’єю Морозовою.

Джерело: Денісова у Facebook

Пряма мова: "Під час зустрічі у результаті наших перемовин, які тривали понад два роки, було отримано 28 томів кримінальної справи стосовно громадянки України, яка протягом 20 років бореться за підтвердження своєї невинуватості в апеляційних та касаційних інстанціях України".

Деталі: За словами омбудсменки, ця справа вже передана представнику Апеляційного суду Донецької області. Вона буде розглянута та, зокрема, будуть проведені необхідні слідчі дії, чим право на справедливий суд та ефективний юридичний захист громадянки України буде дотримано.

Денісова не повідомляє імені українки.

 

Крім того, розповіла уповноважена, на зустрічі обговорили питання про передачу 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб. Ці люди були притягнуті до кримінальної відповідальності до початку військової агресії РФ на сході України та перебувають на підконтрольній уряду України території. Домовилися, що необхідні рішення будуть прийняті стороною переговорів, а справи будуть передані Денісовій.

Також позитивно розглянуто питання щодо передачі для подальшого відбування покарання на підконтрольну урядом України територію 300 засуджених осіб, які з початку військової агресії перебували у місцях позбавлення волі. Однак це можна буде реалізувати після закінчення пандемії.

 

Крім того, було порушено питання щодо продовження процесу звільнення цивільних осіб та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі є технічні питання, які потребують уточнення, але, за словами Денісової, в цілому сторона переговорів налаштована на організацію цього процесу.

Українська правда
Теми: омбудсменОРДЛО
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