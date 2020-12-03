Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украинский омбудсмен встретилась с представителем ОРДО

Четверг, 3 декабря 2020, 13:20

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в четверг провела встречу с представителем так называемой "ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой.

Источник: Денисова в Facebook

Прямая речь: "Во время встречи в результате наших переговоров, которые продолжались более двух лет, было получено 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины".

Детали: По словам омбудсмена, это дело уже передано представителю Апелляционного суда Донецкой области. Оно будет рассмотрено и, в частности, будут проведены необходимые следственные действия, чем право на справедливый суд и эффективную юридическую защиту гражданки Украины будут соблюдены.

Денисова не сообщает имени украинки.

 

Кроме того, рассказала уполномоченная, на встрече обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 человекам. Эти люди были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ на востоке Украины и находятся на подконтрольной правительству Украины территории. Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут переданы Денисовой.

Также положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы. Однако это можно будет реализовать после окончания пандемии.

 

Кроме того, был поднят вопрос о продлении процесса освобождения гражданских лиц и военнопленных, содержащихся на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но, по словам Денисовой, в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса.

Украинская правда
Темы: омбудсменОРДЛО


powered by lun.ua
Главное сегодня

Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест

В следующем году "Укроборонпром" прекратит свое существование – глава концерна

Украина в ТКГ: Россия хочет изменить процесс урегулирования войны на Донбассе

Зеленский назначил нового руководителя "Укроборонпрома"

Положительная динамика и рекорд выздоровлений от COVID-19 в Украине

Новости 2 декабря: новые карантинные ограничения, результаты соцопросов

Все новости...
омбудсмен
База ДНК украинцев. Чем еще в этой стране будет руководить Аваков?
Маркив прилетел в Украину и поспешил на встречу с Зеленским
К опросу Зеленского привлекают детей, Денисова не против
Последние новости
14:08
В Словакии по обвинению в коррупции задержали одного из самых богатых людей страны
13:59
Новый глава "Укроборонпрома": Проанализирую эффективность каждого сотрудника
13:55
Пара заблудилась в карпатских горах после признания
13:43
Рада сделала шаг к тому, чтобы не выгонять госслужащих на пенсию
13:28
Рада уверяет G7, что "быстро" ищет компромисс на счет лжи в декларациях
13:20
фотоУкраинский омбудсмен встретилась с представителем ОРДО
13:11
Микитась пошел на сделку со следствием, его отпустили под домашний арест
13:10
В Киеве ограничат движение на двух мостах
13:02
Крупное независимое издание Беларуси лишили статуса СМИ
12:53
Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте: что он предусматривает
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!