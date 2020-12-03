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Украинский омбудсмен встретилась с представителем ОРДО

Четверг, 3 декабря 2020, 12:20
Украинский омбудсмен встретилась с представителем ОРДО

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в четверг провела встречу с представителем так называемой "ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой.

Источник: Денисова в Facebook

Прямая речь: "Во время встречи в результате наших переговоров, которые продолжались более двух лет, было получено 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины".

Детали: По словам омбудсмена, это дело уже передано представителю Апелляционного суда Донецкой области. Оно будет рассмотрено и, в частности, будут проведены необходимые следственные действия, чем право на справедливый суд и эффективную юридическую защиту гражданки Украины будут соблюдены.

Денисова не сообщает имени украинки.

 

Кроме того, рассказала уполномоченная, на встрече обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств по 133 человекам. Эти люди были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ на востоке Украины и находятся на подконтрольной правительству Украины территории. Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут переданы Денисовой.

Также положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы. Однако это можно будет реализовать после окончания пандемии.

 

Кроме того, был поднят вопрос о продлении процесса освобождения гражданских лиц и военнопленных, содержащихся на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но, по словам Денисовой, в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса.

Украинская правда

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Темы: омбудсменОРДЛО
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