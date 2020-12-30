Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новини 30 грудня: Татаров уникнув арешту, КС чинить опір Зеленському 

Середа, 30 грудня 2020, 22:03

Заступник Єрмака уникнув арешту, У КС не бачать підстав виконувати "злочинний наказ" Зеленського, — актуальні новини 30 грудня.

Про Татарова

Прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента Олегу Татарову, підозрюваному у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і не обиратиме запобіжний захід Татарову.

Про спротив КС

Конституційний Суд заявляє, що суддя Олександр Тупицький зобов’язаний далі виконувати свої обов’язки, а президент Володимир Зеленський має скасувати свій указ про його відсторонення. 

Окрім цього, судді КС 5 січня проведуть збори суддів, на яких розглянуть указ Зеленського про відсторонення очільника суду Тупицького.

Водночас у Зеленського наполягають, що Олександр Тупицький не може виконувати повноваження судді КСУ та його голови, а отже, і скликати спеціальне засідання суду.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акція діє до 7 січня. 

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

Про інші важливі новини

Уряд Ірану в середу доручив міністерству доріг і міського розвитку виплатити по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном у січні цього року.

Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай).

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б "ОПЗЖ" (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%)".

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, але його підтримка наразі найнижча від початку каденції, а відрив від супротивників скорочується.  

Криптовалюта Bitcoin у середу зранку оновила історичний максимум, подорожчавши до 28,445 доларів.

Понад 150 людей були евакуйовані і щонайменше дев’ятеро постраждали в результаті серйозного зсуву грунту у середу вранці на півдні Норвегії.

Українська правда


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 30 грудня: Татаров уникнув арешту, КС чинить опір Зеленському 

Порошенко заявив, що в 2018 році санкціонував спецоперацію по "вагнерівцях"

Конституційний клінч: у Зеленського наполягають, що Тупицький - без повноважень

У КС не бачать підстав виконувати “злочинний наказ” Зеленського

Іран виділить $150 000 родинам кожної із жертв катастрофи МАУ

Президентський рейтинг: суперники Зеленського скорочують відрив

Усі новини...
Останні новини
22:03
Новини 30 грудня: Татаров уникнув арешту, КС чинить опір Зеленському 
21:45
фотоМасштабний зсув у Норвегії: 10 людей постраждали, 15 – зникли безвісти
21:37
Микитасю не обрали запобіжний захід: захист оголосив відвід судді
21:25
Відсторонення голови КС: Офіс генпрокурора пояснив законність указу, ОП вимагає покарати сайт КС
20:59
Новини економіки: тариф на світло для населення зросте, ціни на газ перевірять, біткоїн шаленіє
20:11
Порошенко заявив, що в 2018 році санкціонував спецоперацію по "вагнерівцях"
20:09
документиЗахист Микитася, який дав покази на Татарова, каже про провокацію в справі поліції
20:05
У Британії другий день поспіль понад 50 тисяч нових випадків коронавірусу
19:50
Міністр юстиції анонсував приватизацію чотирьох тюрем у новому році
19:38
Мовний омбудсмен каже, що на курси грошей немає, але на ремонт є
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!