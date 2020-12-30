Новини 30 грудня: Татаров уникнув арешту, КС чинить опір Зеленському 

Заступник Єрмака уникнув арешту, У КС не бачать підстав виконувати "злочинний наказ" Зеленського, — актуальні новини 30 грудня.

Про Татарова

Прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента Олегу Татарову, підозрюваному у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і не обиратиме запобіжний захід Татарову.

Про спротив КС

Конституційний Суд заявляє, що суддя Олександр Тупицький зобов’язаний далі виконувати свої обов’язки, а президент Володимир Зеленський має скасувати свій указ про його відсторонення.

Окрім цього, судді КС 5 січня проведуть збори суддів, на яких розглянуть указ Зеленського про відсторонення очільника суду Тупицького.

Водночас у Зеленського наполягають, що Олександр Тупицький не може виконувати повноваження судді КСУ та його голови, а отже, і скликати спеціальне засідання суду.

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