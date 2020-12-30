Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новости 30 декабря: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому

Среда, 30 декабря 2020, 22:03

Заместитель Ермака избежал ареста, в КС не видят оснований выполнять "преступный приказ" Зеленского, — актуальные новости 30 декабря.

О Татарове

Прокурор от Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю главы офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и не будет избирать меру пресечения Татарову.

О сопротивлении КС

Конституционный Суд заявляет, что судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а президент Владимир Зеленский должен отменить свой указ о его отстранении.

Помимо этого, судьи КСУ 5 января проведут собрание судей, на котором рассмотрят указ Зеленского об отстранении главы суда Тупицкого.

В то же время у Зеленского настаивают, что Александр Тупицкий не может выполнять полномочия судьи КСУ и его председателя, а следовательно, и созывать специальное заседание суда.

О Толоке Украинской правды

УП дарит футболку с обновленным Дон Кихотом каждому подписчику Толоки УП, который поддержит издание от 1000 грн в год. Акция длится до 7 января.

Присоединяйтесь к Толоке УП и получите эксклюзивные промокоды от бизнес-партнеров Украинской правды.

О других важных новостях

Правительство Ирана в среду поручило Министерству дорог и городского развития выплатить по 150 тысяч долларов семьям каждой из жертв крушения самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном в январе этого года.

Министерство здравоохранения заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай).

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то наиболее вероятно проходной барьер преодолели бы "ОПЗЖ" (партию поддержали бы 23,1% среди респондентов, которые определились с выбором), "Слуга народа" (20,9%), "ЕС" (14,1%) и "Батькивщина" (9,8%)".

Действующий глава государства Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге, но его поддержка сейчас самая низкая с начала каденции, а отрыв от противников сокращается.

Криптовалюта Bitcoin в среду утром обновила исторический максимум, подорожав до 28,445 долларов.

Более 150 человек были эвакуированы и по меньшей мере девять пострадали в результате серьезного оползня в среду утром на юге Норвегии.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 30 декабря: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому

Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"

Конституционный клинч: у Зеленского наставивают, что Тупицкий низложен

В КС не видят оснований выполнять "преступный приказ" Зеленского

Иран выделит $150 000 семьям каждой из жертв катастрофы МАУ

Президентский рейтинг: соперники Зеленского сокращают отрыв

Все новости...
Последние новости
22:21
фотоВ Киеве осквернили памятник воинам-защитникам Донбасса
22:03
Новости 30 декабря: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому
21:45
фотоМасштабный оползень в Норвегии: 10 человек пострадали, 15 – пропали без вести
21:37
Микитасю не избрали меру пресечения: защита объявила отвод судьи
21:25
Отстранение главы КС: Офис генпрокурора объяснил законность указа, ОП требует наказать сайт КС
20:59
Новости экономики: тариф на свет для населения вырастет, цены на газ проверят, биткоин бушует
20:11
Порошенко заявил, что в 2018 году санкционировал спецоперацию по "вагнеровцам"
20:09
документыЗащита Микитася, который дал показания на Татарова, говорит о провокации в деле полиции
20:05
В Британии второй день подряд более 50 тысяч новых случаев коронавируса
19:50
Министр юстиции анонсировал приватизацию четырех тюрем в новом году
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!