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Головні новини середи і ночі: Татаров уникнув арешту, КС чинить опір Зеленському

Четвер, 31 грудня 2020, 08:00

Заступник Єрмака уникнув арешту, У КС не бачать підстав виконувати "злочинний наказ" Зеленського — актуальні новини 30 грудня.

Про Татарова

Прокурор від Офісу генпрокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику голови офісу президента Олегу Татарову, підозрюваному у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і не обиратиме запобіжний захід Татарову.

Про спротив КС

Конституційний Суд заявляє, що суддя Олександр Тупицький зобов’язаний далі виконувати свої обов’язки, а президент Володимир Зеленський має скасувати свій указ про його відсторонення. 

Окрім цього, судді КС 5 січня проведуть збори суддів, на яких розглянуть указ Зеленського про відсторонення очільника суду Тупицького.

Водночас у Зеленського наполягають, що Олександр Тупицький не може виконувати повноваження судді КСУ та його голови, а отже, і скликати спеціальне засідання суду.

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Про інші важливі новини

Уряд Ірану в середу доручив міністерству доріг і міського розвитку виплатити по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" під Тегераном у січні цього року.

Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії "Сіновак" (Sinovac Biotech, Китай).

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то найбільш імовірно прохідний бар’єр подолали б "ОПЗЖ" (партію підтримали б 23,1% серед респондентів, які визначилися з вибором), "Слуга народу" (20,9%), "ЄС" (14,1%) і "Батьківщина" (9,8%)".

Чинний глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу, але його підтримка наразі найнижча від початку каденції, а відрив від супротивників скорочується.  

Криптовалюта Bitcoin у середу зранку оновила історичний максимум, подорожчавши до 28,445 доларів.

Понад 150 людей були евакуйовані і щонайменше дев’ятеро постраждали в результаті серйозного зсуву грунту у середу вранці на півдні Норвегії.

Теми: корупція


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