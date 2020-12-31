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Главные новости среды и ночи: Татаров избежал ареста, КС сопротивляется Зеленскому

Четверг, 31 декабря 2020, 08:00

Заместитель Ермака избежал ареста, в КС не видят оснований выполнять "преступный приказ" Зеленского, — актуальные новости 30 декабря.

О Татарове

Прокурор от Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю главы офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и не будет избирать меру пресечения Татарову.

О сопротивлении КС

Конституционный Суд заявляет, что судья Александр Тупицкий обязан продолжать выполнять свои обязанности, а президент Владимир Зеленский должен отменить свой указ о его отстранении.

Помимо этого, судьи КСУ 5 января проведут собрание судей, на котором рассмотрят указ Зеленского об отстранении главы суда Тупицкого.

В то же время у Зеленского настаивают, что Александр Тупицкий не может выполнять полномочия судьи КСУ и его председателя, а следовательно, и созывать специальное заседание суда.

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Темы: коррупция


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