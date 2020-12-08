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COVID-19: за минулу добу в Європі діагностували 157 тисяч заражень

Вівторок, 8 грудня 2020, 23:21
COVID-19: за минулу добу в Європі діагностували 157 тисяч заражень

Станом на 8 грудня в країнах Європи діагностували 157 тисяч нових заражень COVID-19, зокрема, 10 811 в Україні. 

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Німеччина, Італія, Франції, Великобританія та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна знаходиться на 10-му місці.

Наразі всього в світі діагностовано 68 мільйонів випадків зараження коронавірусом, 47 мільйонів хворих вилікувалися, 1 549 518 пацієнтів з COVID-19 померло. Продовжують боротися з хворобою понад 19 мільйонів людей.

Що передувало: За добу 7 грудня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 10 811 особам, одужали на дві тисячі більше – 12 860 осіб, однак кількість госпіталізованих і померлих залишається високою: 1 319 хворих поклали в лікарні, 195 пацієнтів не змогли врятувати.

Вперше після літа динаміка поширення коронавірусної хвороби COVID-19 за тиждень в Україні покращилася: за минулий тиждень, 30-6 грудня, зафіксували загалом на 7 614 випадків менше, ніж позаминулого тижня (23-29 листопада).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірус
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