Війська Росії вночі обстріляли позиції ООС на Донеччині

Збройні формування Російської Федерації вночі, 8 грудня, обстріляли позиції українських захисників поблизу Авдіївки, що на Донеччині.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, неприцільні постріли зі стрілецької зброї відмічено поблизу Авдіївки.

Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат, внаслідок ворожих пострілів, не було.

Від початку поточної доби, 9 грудня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано".