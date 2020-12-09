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Войска России ночью обстреляли позиции ООС в Донецкой области

Среда, 9 декабря 2020, 07:47

Вооруженные формирования Российской Федерации ночью, 8 декабря, обстреляли позиции украинских защитников вблизи Авдеевки, что в Донецкой области.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, неприцельно выстрелы из стрелкового оружия отмечено вблизи Авдеевки.

Эта огневая провокация противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Темы: ООС


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