СБУ закрила справу щодо можливої держзради Єрмака та Кучми – нардеп

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження за фактом можливої державної̈ зради представниками української делегації̈ на переговорах у Мінську, зокрема щодо Леоніда Кучми та Андрія Єрмака. Раніше справу відкрили за заявою нардепа від "Європейської солідарності" Володимира В’ятровича.

Джерело: В’ятрович у facebook

Деталі: Ще у квітні 2020 року суд зобов’язав СБУ відкрити відповідне провадження. Йдеться про створення Консультативної ради за участі представників України та ОРДЛО. Ідея створення такого майданчика належала, зокрема, й керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.

Зазначається, що під час досудового розслідування не було отримано жодних доказів, які б свідчили про державну зраду. Також, стверджують в СБУ, що безпосередньо кримінальне правопорушення відсутнє у даному кримінальному провадженні.

Саме тому прийнято рішення про закриття справи.

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