СБУ закрила справу щодо можливої держзради Єрмака та Кучми – нардеп
Служба безпеки України закрила кримінальне провадження за фактом можливої державної̈ зради представниками української делегації̈ на переговорах у Мінську, зокрема щодо Леоніда Кучми та Андрія Єрмака. Раніше справу відкрили за заявою нардепа від "Європейської солідарності" Володимира В’ятровича.
Джерело: В’ятрович у facebook
Деталі: Ще у квітні 2020 року суд зобов’язав СБУ відкрити відповідне провадження. Йдеться про створення Консультативної ради за участі представників України та ОРДЛО. Ідея створення такого майданчика належала, зокрема, й керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
Зазначається, що під час досудового розслідування не було отримано жодних доказів, які б свідчили про державну зраду. Також, стверджують в СБУ, що безпосередньо кримінальне правопорушення відсутнє у даному кримінальному провадженні.
Саме тому прийнято рішення про закриття справи.
Передісторія:
- 25 березня 2020 року на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
- Ні 25-го, ні 26-го березня Консультативну раду не створили, зокрема через обурення громадськості. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради.
- Громадська рада при МЗС запропонувала альтернативний сценарій створення "Консультативної ради" щодо Донбасу: призначити її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську. На її думку, це дозволило б уникнути прихованого визнання так званих "Л/ДНР".
- 30 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" питання роботи "Консультативної ради" порушував тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.