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СБУ закрила справу щодо можливої держзради Єрмака та Кучми – нардеп

Вівторок, 12 січня 2021, 23:53
СБУ закрила справу щодо можливої держзради Єрмака та Кучми – нардеп

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження за фактом можливої державної̈ зради представниками української делегації̈ на переговорах у Мінську, зокрема щодо Леоніда Кучми та Андрія Єрмака. Раніше справу відкрили за заявою нардепа від "Європейської солідарності" Володимира В’ятровича. 

Джерело: В’ятрович у facebook

Деталі: Ще у квітні 2020 року суд зобов’язав СБУ відкрити відповідне провадження. Йдеться про створення Консультативної ради за участі представників України та ОРДЛО. Ідея створення такого майданчика належала, зокрема, й керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. 

Зазначається, що під час досудового розслідування не було отримано жодних доказів, які б свідчили про державну зраду. Також, стверджують в СБУ, що безпосередньо кримінальне правопорушення відсутнє у даному кримінальному провадженні. 

Саме тому прийнято рішення про закриття справи. 

Передісторія:

  • 25 березня 2020 року на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
  • Ні 25-го, ні 26-го березня Консультативну раду не створили, зокрема через обурення громадськості. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради.
  • Громадська рада при МЗС запропонувала альтернативний сценарій створення "Консультативної ради" щодо Донбасу: призначити її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську. На її думку, це дозволило б уникнути прихованого визнання так званих "Л/ДНР".
  • 30 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" питання роботи "Консультативної ради" порушував тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Українська правда

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Теми: Андрій ЄрмакКучмаТКГОРДЛОдержзрада
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