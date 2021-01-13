Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ закрила справу щодо можливої держзради Єрмака та Кучми – нардеп

Середа, 13 січня 2021, 00:53

Служба безпеки України закрила кримінальне провадження за фактом можливої державної̈ зради представниками української делегації̈ на переговорах у Мінську, зокрема щодо Леоніда Кучми та Андрія Єрмака. Раніше справу відкрили за заявою нардепа від "Європейської солідарності" Володимира В’ятровича. 

Джерело: В’ятрович у facebook

Деталі: Ще у квітні 2020 року суд зобов’язав СБУ відкрити відповідне провадження. Йдеться про створення Консультативної ради за участі представників України та ОРДЛО. Ідея створення такого майданчика належала, зокрема, й керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. 

Зазначається, що під час досудового розслідування не було отримано жодних доказів, які б свідчили про державну зраду. Також, стверджують в СБУ, що безпосередньо кримінальне правопорушення відсутнє у даному кримінальному провадженні. 

Саме тому прийнято рішення про закриття справи. 

Передісторія:

  • 25 березня 2020 року на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську планувалося створити Консультативну раду за участі представників України та окремих районів Донецької та Луганської областей (окупованих проросійськими силами територій). Ідея належала керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку.
  • Ні 25-го, ні 26-го березня Консультативну раду не створили, зокрема через обурення громадськості. Росія звинуватила Україну у відмові від Консультативної ради.
  • Громадська рада при МЗС запропонувала альтернативний сценарій створення "Консультативної ради" щодо Донбасу: призначити її членів без формального погодження із окупаційною адміністрацією у Донецьку та Луганську. На її думку, це дозволило б уникнути прихованого визнання так званих "Л/ДНР".
  • 30 квітня під час зустрічі міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" питання роботи "Консультативної ради" порушував тільки міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Українська правда
Теми: Андрій ЄрмакКучмаТКГОРДЛОдержзрада


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 12 січня: зустріч Зеленського і Санду, вартість відпустки голови КС

УточненоСтепанов впевнений, що локдаун не можна зупиняти

інструкціяПісля 16 січня можна офіційно скаржитись на відмову обслуговувати українською

Перестрілка у Полтаві: поранено людину

З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею

оновлено В Україні очікується 20-градусний мороз і до 15 см снігу

Усі новини...
Андрій Єрмак
Козак про зустріч з Єрмаком: Не домовилися практично з жодного питання
Непроста, але конструктивна зустріч в "нормандському форматі" тривала понад 6 годин – ОПУ
Єрмак з переговорником Кремля 5-ту годину дискутують в "нормандському форматі"
Останні новини
00:53
СБУ закрила справу щодо можливої держзради Єрмака та Кучми – нардеп
00:14
Зеленський не буде реагувати на санкції проти члена його партії
23:43
Козак про зустріч з Єрмаком: Не домовилися практично з жодного питання
23:11
Чиновники ЄС відмовилися зустрічатися з Помпео, той скасував візит до Європи – Reuters
22:46
Швейцарія затвердила другу вакцину від коронавірусу
22:22
Новини економіки: брак вугілля на складах ТЕС, Маска запросили в Україну
22:08
Непроста, але конструктивна зустріч в "нормандському форматі" тривала понад 6 годин – ОПУ
21:50
Справа Шеремета: Антоненко розповів, що у нього почали випадати зуби
21:37
Хто найбільше заробив на рості біткоїна: рейтинг Forbes
21:20
Новини 12 січня: зустріч Зеленського і Санду, вартість відпустки голови КС
Усі новини...