СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы – нардеп

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство по факту возможной государственной измены представителями украӥнськоӥ делегациӥ на переговорах в Минске, в частности относительно Леонида Кучмы и Андрея Ермака. Ранее дело открыли по заявлению нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича.

Источник: Вятрович в facebook

Детали: Еще в апреле 2020 суд обязал СБУ открыть соответствующее производство. Речь идет о создании Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО. Идея создания такой площадки принадлежала том числе и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Отмечается, что во время досудебного расследования не было получено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о государственной измене. Также, утверждают в СБУ, непосредственно уголовное преступление отсутствует в данном уголовном производстве.

Именно поэтому принято решение о закрытии дела.

Предыстория: