Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы – нардеп

Среда, 13 января 2021, 00:53

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство по факту возможной государственной измены представителями украӥнськоӥ делегациӥ на переговорах в Минске, в частности относительно Леонида Кучмы и Андрея Ермака. Ранее дело открыли по заявлению нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича.

Источник: Вятрович в facebook

Детали: Еще в апреле 2020 суд обязал СБУ открыть соответствующее производство. Речь идет о создании Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО. Идея создания такой площадки принадлежала том числе и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Отмечается, что во время досудебного расследования не было получено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о государственной измене. Также, утверждают в СБУ, непосредственно уголовное преступление отсутствует в данном уголовном производстве.

Именно поэтому принято решение о закрытии дела. 

Предыстория:

  • 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
  • Ни 25-го,ни 26-го марта Консультативный совет не создали, в частности из-за возражений общественности. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.
  • Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".
  • 30 апреля во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопрос работы "Консультативного совета" поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакКучмаТКГОРДЛОгосизмена


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 12 января: встреча Зеленского и Санду, стоимость отпуска главы КС

Степанов уверен, что локдаун не следует останавливать

После 16 января можно официально жаловаться на отказ обслуживать на украинском

Перестрелка в Полтаве: ранен человек

Из Киева в Кишинев за 5 часов: Зеленский озвучил амбициозную идею

обновлено В Украине ожидается 20-градусный мороз и до 15 см снега

Все новости...
Андрей Ермак
Козак о встрече с Ермаком: Не договорились практически ни по одному вопросу
Непростая, но конструктивная встреча в "нормандском формате" продолжалась более 6 часов – ОПУ
Ермак с переговорщиком Кремля 5-й час дискутируют в "нормандском формате"
Последние новости
00:53
СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы – нардеп
00:14
Зеленский не будет реагировать на санкции против представителя его партии
23:43
Козак о встрече с Ермаком: Не договорились практически ни по одному вопросу
23:11
Чиновники ЕС отказались встречаться с Помпео, тот отменил визит в Европу – Reuters
22:46
Швейцария утвердила вторую вакцину от коронавируса
22:22
Новости экономики: недостаток угля на складах ТЭС, Маска пригласили в Украину
22:08
Непростая, но конструктивная встреча в "нормандском формате" продолжалась более 6 часов – ОПУ
21:50
Дело Шеремета: Антоненко рассказал, что у него начали выпадать зубы
21:37
Кто больше всех заработал на росте биткоина: рейтинг Forbes
21:20
Новости 12 января: встреча Зеленского и Санду, стоимость отпуска главы КС
Все новости...