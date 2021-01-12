Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы – нардеп

Вторник, 12 января 2021, 23:53
СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы – нардеп

Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство по факту возможной государственной измены представителями украӥнськоӥ делегациӥ на переговорах в Минске, в частности относительно Леонида Кучмы и Андрея Ермака. Ранее дело открыли по заявлению нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича.

Источник: Вятрович в facebook

Детали: Еще в апреле 2020 суд обязал СБУ открыть соответствующее производство. Речь идет о создании Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО. Идея создания такой площадки принадлежала том числе и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Отмечается, что во время досудебного расследования не было получено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о государственной измене. Также, утверждают в СБУ, непосредственно уголовное преступление отсутствует в данном уголовном производстве.

Именно поэтому принято решение о закрытии дела. 

Предыстория:

  • 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
  • Ни 25-го,ни 26-го марта Консультативный совет не создали, в частности из-за возражений общественности. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.
  • Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".
  • 30 апреля во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопрос работы "Консультативного совета" поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Андрей ЕрмакКучмаТКГОРДЛОгосизмена
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Андрей Ермак
На фоне событий в России Ермак опубликовал фото с военачальниками
Директор НАБУ об отношениях с Ермаком: Сидел за одним столом
Зеленский, Ермак и другие боги и сущности. Кто есть кто в украинской мифологии времен войны
Последние новости
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
Все новости...
Реклама: