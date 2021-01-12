СБУ закрыла дело о возможной госизмене Ермака и Кучмы – нардеп
Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство по факту возможной государственной измены представителями украӥнськоӥ делегациӥ на переговорах в Минске, в частности относительно Леонида Кучмы и Андрея Ермака. Ранее дело открыли по заявлению нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Вятровича.
Источник: Вятрович в facebook
Детали: Еще в апреле 2020 суд обязал СБУ открыть соответствующее производство. Речь идет о создании Консультативного совета с участием представителей Украины и ОРДЛО. Идея создания такой площадки принадлежала том числе и руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
Отмечается, что во время досудебного расследования не было получено никаких доказательств, которые бы свидетельствовали о государственной измене. Также, утверждают в СБУ, непосредственно уголовное преступление отсутствует в данном уголовном производстве.
Именно поэтому принято решение о закрытии дела.
Предыстория:
- 25 марта на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске планировалось создать Консультативный совет с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (оккупированных пророссийскими силами территорий). Идея принадлежала руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
- Ни 25-го,ни 26-го марта Консультативный совет не создали, в частности из-за возражений общественности. Россия обвинила Украину в отказе от Консультативного совета.
- Общественный совет при МИД предложил альтернативный сценарий создания "консультативного совета" по Донбассу: назначить ее членов без формального согласования с оккупационной администрацией в Донецке и Луганске. По его мнению, это позволило бы избежать скрытого признания так называемых "Л / ДНР".
- 30 апреля во время встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" вопрос работы "Консультативного совета" поднимал только министр иностранных дел России Сергей Лавров.