Головні новини вівторка і ночі: візит Санду та вартість відпустки голови КС
З Києва до Кишинева за 5 годин: Зеленський озвучив амбітну ідею, Голова КС відпочиває в ОАЕ, але каже: не так розкішно, як писали ЗМІ, — актуальні новини 12 січня.
Про зустріч Зеленського і Санду
Президент Молдови Мая Санду під час свого першого візиту до Києва на посаді президента, що став і її найпершим закордонним візитом, на спільній з президентом України пресконференції почала свою промову українською.
Після переговорів Зеленський заявив, що Україну та Молдову має з’єднати сучасна магістраль, яка скоротить подорож між столицями до 5 годин.
Про вартість відпустки голови КС
Голова Конституційного суду Олександр Тупицький проводить відпустку з сім'єю в ОАЕ, туроператору "Join Up" за тижневий відпочинок трьох осіб він заплатив близько 242 тисяч гривень.
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Загальний рівень ефективності CoronaVac нижче 60%, але вище 50%. При цьому група фармацевтичних компаній "Лекхім" уклала угоду щодо постачання у І півріччі 2021 року 5 млн доз вакцини CoronaVac проти COVID-19.
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