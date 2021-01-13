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Главные новости вторника и ночи: визит Санду и стоимость отпуска главы КС

Среда, 13 января 2021, 08:00

Из Киева в Кишинев за 5 часов: Зеленский озвучил амбициозную идею, Глава КС отдыхает в ОАЭ, но говорит: не так роскошно, как писали СМИ, — актуальные новости 12 января.

О встрече Зеленского и Санду

Президент Молдовы Майя Санду во время своего первого визита в Киев на посту президента, ставшим и ее первым зарубежным визитом на совместной с президентом Украины пресс-конференции, начала свою речь на украинском языке.

После переговоров Владимир Зелинский заявил, что Украину и Молдову должна соединить современная магистраль, которая сократит путешествие между столицами до 5 часов.

Об стоимости отпуска главы КС

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий проводит отпуск с семьей в ОАЭ, туроператору "Join Up" за неделю отдыха троих человек он заплатил около 242 тысяч гривен.

О других важных новостях

Общий уровень эффективности CoronaVac ниже 60%, но выше 50%. При этом группа фармацевтических компаний "Лекхим" заключила соглашение о поставке в I полугодии 2021 5 млн доз вакцины CoronaVac против COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что усиленный карантин не стоит прекращать.

Председатель ОП Андрей Ермак и заместитель руководителя АП РФ Дмитрий Козак прибыли в Берлин для участия во встрече политических советников "нормандского формата".

На встрече в "нормандском формате" в Германии, в которой принимает участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации, объявили перерыв до 22 января.

Представитель России в "нормандском формате" Дмитрий Козак заявил, что стороны провели в Берлине полезный и откровенный разговор, но окончательных решений ни по одному пункту переговоров достигнуть не удалось.

300-летняя золотая икона из Луганска, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 млн евро и хранилась в банке Banke Srpske, который обанкротился.

Президент США Дональд Трамп частно обвинил "людей Антифа" в штурме Капитолия, хотя существуют четкие видео и документальные доказательства, свидетельствующие о том, что нападавшие в основном были сторонниками Трампа.

В Украину идет резкое похолодание до -18-21°, в ближайшие дни ожидается до 15 см снега.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что применение 25-й поправки конституции страны, что передает полномочия от президента к его вице-президенту, не отвечает интересам США.

Украинская правда


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